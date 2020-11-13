Бойца ММА Яндиева доставили в отдел полиции для дачи показаний

https://static.news.ru/photo/b515bbb2-276c-11eb-b42e-fa163e074e61_660.jpg Адам Яндиев Фото: adam_yandiev_boroda/instagram.com

Полиция снова задержала участника боёв смешанного стиля Адама Яндиева, избившего 13 ноября другого бойца ММА Сергея Харитонова.

Яндиев задержан в Москве после драки с Харитоновым в рамках возбуждённого уголовного дела, — цитирует ТАСС источник в правоохранительных органах.

Ранее в отношении 32-летнего Яндиева было возбуждено два уголовных дела по статье «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью».

При этом Яндиев не задержан, уточнил собеседник. Он был доставлен в отделение полиции для дачи показаний. В первый раз спортсмен опрашивался в рамках доследственной проверки, тогда он отказался от дачи показаний. В этот раз Яндиев будет допрошен в рамках уголовных дел.

Вечером 13 ноября в Москве в ходе организованного Российским союзом боевых искусств турнира «Битва чемпионов» повздорили два известных бойца ММА. Ветеран UFC и М-1 из Ингушетии Адам Яндиев набросился с кулаками на легендарного тяжеловеса Сергея Харитонова. В результате нескольких нанесённых ударов он сломал ему нос, пока бойцов не растащила охрана.

Как ранее передавал NEWS.ru, Руслан Абдо отказался от госпитализации. Он рассказал журналистам, что не может понять, из-за чего произошло нападение. Он подчеркнул, что у Яндиева «с головой непорядок». Спортсмен пояснил, что он вместе с Харитоновым давно знаком с Яндиевым и никаких конфликтов ранее не случалось, во время разговора, предшествовавшего драке, не было никаких провокаций.