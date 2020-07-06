Пойманный на допинге боксёр Беспутин лишён титула WBA

Российский боксёр-средневес Александр Беспутин, допинг-проба В которого подтвердила наличие запрещённого вещества, лишён титула чемпиона мира по версии WBA.
Как сообщает пресс-служба организации, Беспутин отстранён на шесть месяцев, его титул объявлен вакантным и будет разыгран между кубинцем Йорданисом Угасом и американцем Абелем Рамосом. Победитель этого поединка встретится с россияниным Раджабом Бутаевым, который проиграл по очкам Беспутину в поединке за титул.
Как писал NEWS.ru, Американский боец Хорхе Масвидаль подписал контракт на бой с Камару Усманом за титул чемпиона UFC в полусреднем весе и принял предложение заменить выбывшего из-за коронавируса Гилберта Бёрнса.
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