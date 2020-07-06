Пойманный на допинге боксёр Беспутин лишён титула WBA

https://static.news.ru/photo/cff107b4-bf81-11ea-a4bf-fa163e074e61_660.jpg Александр Беспутин Фото: besputin_official/instagram.com

Российский боксёр-средневес Александр Беспутин, допинг-проба В которого подтвердила наличие запрещённого вещества, лишён титула чемпиона мира по версии WBA.

Как сообщает пресс-служба организации, Беспутин отстранён на шесть месяцев, его титул объявлен вакантным и будет разыгран между кубинцем Йорданисом Угасом и американцем Абелем Рамосом. Победитель этого поединка встретится с россияниным Раджабом Бутаевым, который проиграл по очкам Беспутину в поединке за титул.

Как писал NEWS.ru, Американский боец Хорхе Масвидаль подписал контракт на бой с Камару Усманом за титул чемпиона UFC в полусреднем весе и принял предложение заменить выбывшего из-за коронавируса Гилберта Бёрнса.