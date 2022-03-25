Путешествие за океан: Сын Кости Цзю дебютирует в США

27 марта австралийский боксёр российского происхождения Тимофей Цзю провёдет первый поединок на территории США. Его соперником станет 34-летний американец Террелл Гауша. NEWS.ru рассказывает о предстоящей встрече и оценивает перспективы сына Константина Цзю.

Слабые соперники

Цзю является явным фаворитом противостояния, что неудивительно, поскольку за пять лет выступлений на ринге австралиец не потерпел ни одного поражения. Однако 27-летний боксёр до сих и не встречался с серьёзной оппозицией. В Австралии против него выступали спортсмены без спортивных амбиций, бежавшие за крупным чеком.

Чего стоит только один Стив Спарк, который вышел на ринг после одной недели тренировок. Перед ними боксёр проводил время в пабе, где он собственно и получил предложение стать соперником Цзю. Правда, были Джефф Хорн и Деннис Хоган. Эти спортсмены хоть и находились на закате своих карьер, но они обладали определённым авторитетом за пределами Австралии.

Террелл Гауша Joel Plummer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Уровень Гауши

Гаушу также сложно назвать амбициозным боксёром, но его уровень ощутимо выше, чем всех предыдущих соперников австралийца. У американца в пассиве есть два поражения, но он их потерпел от невероятно техничного кубинца Эрисланди Лары и перезагрузившего карьеру Эриксона Любина. И Гауша сумел в обоих случаях сумел довести дело до судейского решения, «пощекотав» нервы фаворитам.

Сам Гауша побеждал нескольких середняков, а также околотопа Джемонтея Кларка. Но ни одному оппоненту не удалось классно смотреть на фоне американца. И что более важно, он по всем антропометрическим данным превосходит Цзю. И ладно бы дело ограничилось ростом и длиной рук, но Гауша в любителях выступал в категории до 75 кг.

Задачи Цзю

Таким образом, он станет настоящим экзаменатором для Тимофея, которому в Австралии порой «скармливали» соперников, выступавших на дивизион или два ниже. Но если сын Кости Цзю ещё даже не подошёл к пику формы, лучшие годы Гауши явно позади, и к этому времени он не завоевал ни одного серьёзного титула.

Главная задача Цзю на предстоящий бой – не позволить американцу держать удобную дистанцию. Что не должно составить особого труда, учитывая хладнокровие австралийского боксёра. Вероятность нокаута в противостоянии минимальна. Стойкость – одна из главных черт американца, но она не перекроет ударные действия соперника, а лишь позволит дожить до финального гонга. И то не факт.

Необдуманной агрессии от Террелла точно не будет, а сам поединок ответит на вопрос, насколько готов сын Кости Цзю к поединку за звание чемпиона мира. Всё из того, что мы видели ранее, говорит о том, что потенциал у Тима есть. Возможно, даже чемпионский потенциал.