Поединок века Усик — Фьюри: когда бой, где посмотреть, кто победит

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

В ночь на воскресенье, 19 мая, пройдет один из самых ожидаемых боксерских поединков последних лет. Украинец Александр Усик встретится с британцем Тайсоном Фьюри, на кону будет стоять титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. NEWS.ru — подробнее о бое, а также о том, почему его нельзя пропустить.

Где пройдет бой, что на кону

12-раундовый поединок украинца и британца станет главным событием боксерского вечера, который пройдет в столице Саудовской Аравии. Изначально бой был намечен на 17 февраля, но он сорвался из-за травмы Фьюри. В ходе одного из спаррингов британец получил удар локтем в голову, что привело к глубокому рассечению над глазом.

Пострадавшему пришлось наложить шесть швов, он выбыл на несколько месяцев, но к маю полностью восстановился. Бой особенно интересен, тем, что по его итогам в боксе впервые с 1999 года может появиться абсолютный чемпион мира в тяжелом весе. Последним это звание носил британец Леннокс Льюис, который победил американца Эвандера Холифилда.

Фьюри и Усик по итогам поединка заработают рекордные для себя деньги, причем размер гонораров не зависит ни от результата боя, ни от уровня продаж его платных трансляций. Украинец получит $34 млн, а гонорар британца составит $69 млн.

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press, Shutterstock/FOTODOM

Что за драку устроил отец Фьюри перед боем

Страсти в противостоянии спортсменов начали кипеть еще до их выхода на ринг. 13 мая команды боксеров столкнулись в лобби отеля и устроили потасовку. Одним из ее зачинщиков был Джон Фьюри, отец Тайсона Фьюри. Он боднул головой Станислава Степчука — одного из членов команды Усика. В итоге британец получил рассечение, а позже извинился за произошедшее.

«Искренне извиняюсь. Мы такие, какие есть. Эмоции и напряжение зашкаливают. Он был очень неуважительным парнем. Для меня важно уважение к моему сыну, а он его не проявил. Кровь? Меня это не беспокоит», — заявил Фьюри-старший, слова которого привел журналист Майкл Бенсон.

Как складывались карьеры Усика и Фьюри

Усик — чемпион мира по версиям WBA-Super, IBF, WBO, IBO и The Ring, на профессиональном ринге 37-летний спортсмен провел 21 бой и во всех одержал победу. Среди них 14 нокаутов. В последний раз Усик выходил на ринг в августе прошлого года. Украинцу противостоял другой британец — Даниэль Дюбуа.

В пятом раунде того боя Усик оказался в нокдауне после попадания в корпус, которое судьи посчитали ударом ниже пояса и дали украинцу четырехминутный тайм-аут. После этого уже британец дважды оказывался в нокдауне. Рефери остановил бой в девятом раунде, зафиксировав победу Усика.

Фьюри удерживает пояс чемпиона мира по версии WBC. 35-летний спортсмен на профессиональном уровне провел 35 поединков, на его счету 34 победы (24 — нокаутом) и одна ничья. В декабре 2022 года Цыганский Король провел последнюю успешную защиту титула, нокаутировав соотечественника Дерека Чисору.

В октябре прошлого года Фьюри в Эр-Рияде встретился с бывшим чемпионом UFC камерунцем Фрэнсисом Нганну, с которым провел бой по правилам бокса. Он завершился победой британца раздельным решением судей.

Усик провел насыщенную любительскую карьеру, в его активе золотая медаль Олимпийских игра 2012 года, а также звания чемпиона мира и Европы. Фьюри в любительском боксе добивался успехов только на юношеском уровне, профессиональную карьеру он начал уже в возрасте 20 лет.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Александр Усик

Кто считается фаворитом поединка

По мнению букмекеров, в этом противостоянии однозначного фаворита нет, однако российские конторы отдают небольшое преимущество украинцу. На его победу в среднем можно поставить с коэффициентом 1,80. Вероятность успеха британца оценивается коэффициентом 2,20.

Мнения экспертов насчет фаворита поединка разделились. Российский боксер Дмитрий Бивол в интервью YouTube-каналу «Ушатайка» отдал предпочтение украинцу.

«Я бы поставил на Усика. На сегодняшний день у меня такое ощущение, что у него больше шансов. То, что я увидел у Фьюри с Фрэнсисом Нганну, как-то не произвело на меня впечатления. Вообще», — заявил боксер.

Легендарный американский боксер Майк Тайсон, не согласен с российским коллегой. В интервью YouTube-каналу FightHype.com он счел фаворитом противостояния британца.

«С нетерпением жду боя Фьюри — Усик. Это будет интересный поединок. Я выбираю Тайсона Фьюри, потому что думаю, что он просто подавит его своей мощью. Я должен выбрать Фьюри. Думаю, что он лучший боец в мире, особенно в супертяжелом весе», — заявил Тайсон.

Сами спортсмены перед поединком предсказуемо излучают уверенность. Фьюри постоянно говорит, что он непременно победит соперника, примерно тем же самым отвечает Усик. Недавно украинец остроумно отреагировал на предположение, что у британца будет преимущество из-за превосходства в габаритах.

«Размер не имеет значения. Если бы это было так, то королем зверей был бы слон», — заявил Усик, слова которого цитируются на страницах Top Rank Boxing в соцсетях.

Превосходство Фьюри в размерах действительно является заметным, британец выше на 15 сантиметров (206 против 191), преимущество в размахе рук еще заметнее (216 см против 198), но Усик превосходит Фьюри в скорости и боксерском интеллекте, что делает его шансы на победу относительно высокими.

Учитывая, что оба бойца работают и игровом стиле и не являются нокаутерами, наиболее вероятным кажется сценарий, при котором победителя определят судьи. Чью руку поднимут, зависит от того, кто будет точнее в конкретный вечер. И кто будет свежее в поздних раундах. Вероятно, этим человеком окажется Усик.

Фото: Matt Davies/Keystone Press Agency/Global Look Press Тайсон Фьюри

За кого будут болеть в России

До начала СВО Усика на родине часто упрекали в симпатиях к России. Спортсмен в интервью говорил о том, что в соседней стране у него много друзей, а также призывал не смешивать политику со взаимоотношениями обычных людей. Он также выступал в защиту русского языка на Украине. Во многом благодаря этому, а также ярким победам на ринге, у Усика было множество поклонников в РФ.

Их число уменьшилось после 24 февраля 2022 года. Усик обвинил Россию в военной агрессии, начал материально помогать ВСУ и не раз выступал с критикой и оскорблениями в адрес российских граждан. Несмотря на это, в РФ у украинца остается немало поклонников. Один из них — знаменитый боксер-тяжеловес Александр Поветкин. В интервью NEWS.ru он говорил, что будет поддерживать Усика и дал свой прогноз на бой.

«Я думаю, Саша может победить за счет своей техники. Он двигается на ногах хорошо, он заметно быстрее Фьюри. Это его главный козырь. А кто выиграет бой — сложно сказать. Болеть буду за Александра, но Фьюри — очень опасный и неудобный боксер. У него есть большое преимущество в размерах, поэтому с ним нужно быть максимально осторожным и двигаться очень быстро», — сказал Поветкин.

Официальной трансляции боя в России не будет, поединок с большой долей вероятности можно будет посмотреть в тематических сообществах в соцсетях. По подписке поединок Фьюри и Усика также покажут на платформе ESPN+.

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