Поединок в женском боксе завершился нокаутом за семь секунд

https://static.news.ru/photo/b120ad56-ce74-11ea-9f70-fa163e074e61_660.jpg Сеньеса Эстрада Фото: seniesa_superbad/instagram.com

Обладательница временного титула чемпионки мира по боксу среди профессионалов по версии WBA американка Сеньеса Эстрада нокаутировала свою соотечественницу Миранду Эдкинс. Бой, состоявшийся в городе Индио (штат Калифорния), продолжался семь секунд. 28-летняя спортсменка, ещё ни разу не уступавшая на профессиональном ринге, одержала 19 победу подряд. На любительском уровне она выиграла 97 поединков из 101.

Это один из самых быстрых нокаутов в истории бокса, — сообщает Yahoo Sports.

За семь секунд Эстрада нанесла семь точных ударов, четыре из которых пришлись в голову сопернице. Эстрада планировала провести бой в марте против мексиканки Джеки Кальво. Однако из-за пандемии поединок был отложен, а потом Кальво получила травму колена и её заменила Эдкинс, для которой этот бой стал шестым в карьере.

Уважаю Эдкинс, за то, что она согласилась выйти на ринг против меня. Надеюсь, в следующий раз я подерусь с кем-то более титулованным, — заявила Эстрада.

Она также призналась, что бои за звание чемпиона мира — единственное, что сейчас у неё на уме.

Как писал NEWS.ru, первая олимпийская чемпионка в истории женского бокса, экс-футболистка сборной Ирландии Кэти Тэйлор (13-0, 6 КО) победила техническим нокаутом в девятом раунде бразильянку Рози Воланте (14-1, 8 КО) на вечере бокса в Филадельфии (США). Таким образом, Тэйлор успешно защитила принадлежащие ей титулы чемпионки в лёгком весе по версиям IBF, WBO и WBA и одержала 13-ю подряд победу в профессиональной карьере, которая началась после Олимпиады в Рио-де-Жанейро, где Тэйлор не смогла повторить свой успех четырёхлетней давности.