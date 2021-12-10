Поединок Егорова и Гуламиряна отменён из-за проблем со здоровьем чемпиона

Обладатель титула суперчемпиона мира в тяжёлом весе по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) Арсен Гуламирян снялся с поединка с Алексеем Егоровым по состоянию здоровья. Бой должен был состояться 10 декабря в Екатеринбурге.

Отмечается, что Гуламирян решил сняться с бой из-за проблем со здоровьем, о чём уведомил менеджмент WBA. О возможном переносе даты проведения схватки не сообщается.

В результате, главным в рамках боксёрского вечера RCC Boxing Promotiones в Екатеринбурге станет бой между Евгением Ляшковыми и Арменом Атаевым.

34-летний Гуламирян представляет Францию. На профессиональном ринге он одержал 25 побед (18 — нокаутом) и не потерпел ни одного поражения. В последнем поединке он взял верх над Константином Беженару.

Ранее чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версии WBA Дмитрий Бивол заявил, что ему сложно оценить шансы бывшего обладателя поясов WBA, WBO и IBF Сергея Ковалёва после перехода в первый тяжёлый вес. По его словам, для этого ему необходимо понимать, в каком состоянии тот пребывает и какой образ жизни ведёт.