«Поднять бы ручки»: Цзю назвал главный недостаток в технике Нурмагомедова

https://static.news.ru/photo/7161c144-ac57-11ea-9321-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полусреднем весе Константин Цзю считает чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова классным бойцом, но видит некоторые недочёты в его технике ведения боя.

По мнению Цзю, Нурмагомедову следовало бы обратить внимание на свой удар и поработать над его улучшением, рассказал он в интервью «Спорт-Экспрессу».

То, что он делает — это очень здорово. Ему бы поднять ручки — и вообще будет классно, — посоветовал он.

Боксёр признался, что не очень интересуется ММА из-за своего воспитания — он считает зазорным пинать лежачего, но подчёркивает, что это его личное мнение. Причиной популярности смешанных боёв Цзю видит зрелищность соревнований.

Жизнь поменялась. Люди стали другие. ММА — более жёсткое и кровавое зрелище, а люди же по натуре кровожадные. ММА — это неплохой вид спорта для коммерции. На этом они поднялись. Но основные бои в мире — все равно боксёрские, — подытожил спортсмен.

Как писал NEWS.ru ранее, чемпион Ultimate Fighting Championship в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов может провести бой с Джастином Гейтжи 19 сентября. Руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) почти определилось с датой. Но при этом место проведения боя пока не раскрывается.