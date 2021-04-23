Почему главному борцу за трезвость не с кем драться даже в России

Один из самых ярких и зрелищных российских бойцов, известный своей активной гражданской позицией, Александр Шлеменко вернётся в дело 7 мая на турнире FIGHT NIGHTS во Владивостоке, где проведёт поединок с малоизвестным бразильцем Марсиу Сантосом. После анонсированных намерений перейти в UFC популярный спортсмен не только не приблизился к лучшей промоутерской компании мира, но и у себя на родине уже четыре года не может найти достойных соперников. NEWS.ru разбирается, почему карьера Шлеменко зашла в тупик.

Побег из Bellator оказался напрасным

Экс-чемпион Bellator и первый россиянин, громко заявивший о себе в круглой клетке, простился со сделавшей его знаменитым на родине лигой три года назад. Поражение от соотечественника Анатолия Токова стало для него третьим кряду, однако Шлеменко сам не хотел продолжать отношения с лигой. В памяти осталась ещё обида на якобы несправедливую дисквалификацию в 2015 году и низкие гонорары. Шлеменко мечтал реабилитироваться парой боёв в России и направить свои стопы в UFC, о чём заявлял неоднократно.

Я готов выйти на замену в UFC, на «Бойцовском острове». Сейчас я не там, поэтому на ближайших турнирах этого не случится, но мы такой вариант рассматриваем, общались с матчмейкерами UFC, они держат вариант со мной на карандаше, — рассказывал Шлеменко NEWS.ru в феврале.

Однако разговоры о переходе в лучшую лигу мира идут уже три года, а воз и ныне там. За прошедшее время некогда активный боец Шлеменко провёл всего четыре боя с соперниками, из которых более-менее статусным можно назвать только экс-чемпиона WSOF и ветерана UFC Дэвида Бранча, которого Шторм победил в декабре 2019 года удушающим приёмом. При этом Шлеменко умудрился проиграть во Владивостоке не хватающему звёзд с неба американцу Крису Ханикатту.

С тех пор Александр боёв не проводил, а в информационном поле оставался лишь благодаря своей активной жизненной позиции. Шлеменко выступает активным пропагандистом трезвого образа жизни и благодаря своей кампании сумел оградить многих молодых людей от зелёного змия. Кроме того, он активно выступал против концертов рэпера Моргенштерна, считая его перформансы аморальными и действующими негативно на россиян, а также комментировал многие события, происходящие в мире смешанных единоборств.

Уайт не знает, кто такой Шлеменко?

В России Александр действительно очень популярный боец и знаковая фигура, которую мечтают заполучить многие промоушены. После ухода из Bellator он дрался в основном в уральской лиге RCC, где был хедлайнером нескольких турниров. Проявляла к нему интерес и ведущая лига нашей страны АСА, а подписал контракт он в итоге с FIGHT NIGHTS, где на турнире во Владивостоке подерётся с Марсиу Сантосом по прозвищу Бразильский Дагестанец, который недавно победил ветерана российских ММА Артура Гусейнова.

Когда мертвечина дерётся в UFC — это нормально, а когда в другом месте, её называют мертвечиной. Я удивился, как он выиграл у Артура Гусейнова, серьёзного ударника и представителя старой школы, но он атаковал, хорошо дышал и был более подвижным. Может, в Дагестане его этому научили. Я уверен в том, что мой соперник — не подарок, — рассказывал Шлеменко в интервью Александру Лютикову.

Кроме того, по словам Шлеменко, ему предлагали трёх ветеранов UFC и у него уже есть интересный соперник на один из летних турниров. Александр всегда подчёркивает, что ему нет разницы с кем драться, но при этом любого его соперника в России назовут пенсионером и мешком, но он относится серьёзно к любому сопернику. Впрочем, и реакцию фанатов понять можно, ведь они мечтали о боях Шлеменко с топовыми средневесами или полусредневесами UFC и были уверены, что со своей нестандартной техникой он может навести там шороху.

Впрочем, все разговоры об октагоне так и остаются в России. Если бы Шлеменко был действительно интересен UFC, он бы получил выгодный контракт, но боец, который проигрывал Тито Ортису в предпенсионной стадии его карьеры, вряд ли заинтересует Дэйну Уайта. Впрочем, в ходе одной из пресс-конференций российские журналисты спросили его про Шлеменко.

Шлеменко? О ком вы говорите? Где он сейчас выступает? Я думаю, что если этот боец популярен и заинтересует нас, он будет в списках, — ответил Уайт с таким видом, словно первый раз услышал эту фамилию.

Бой с победителем реванша Исмаилов — Минеев — реальность

Все разговоры о UFC, похоже, так и останутся пиаром для внутреннего пользователя. У менеджера Шлеменко Алексея Жернакова попросту не хватает аппаратного веса в переговорах в Америке. Достаточно привести в пример Виталия Минакова, который во время их совместной работы долгое время не мог улучшить контракт с Bellator, даже находясь в статусе чемпиона, а после перехода к Али Абдель-Азизу (менеджеру Хабиба Нурмагомедова. — NEWS.ru) сразу переподписался на улучшенных условиях.

В то же время 37-летнему бойцу может быть логичнее провести несколько громких и денежных боёв в России, чем начинать с нуля поход за титулом в UFC. Однако пока все попытки договориться с хедлайнерами среднего веса Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым не привели ни к чему. Эти двое проведут реванш осенью под эгидой той же компании FIGHT NIGHTS, с которой подписался Шлеменко.

С другой стороны, промоутер Камил Гаджиев, собравший под своими знамёнами трёх самых популярных российских средневесов, может устроить игру в долгую и свести Шлеменко с победителем культового противостояния. Это был бы шикарный подарок для болельщиков, которые уже заждались Шторма в деле, а пока им предстоит убедиться, что он не заржавел окончательно за время своего простоя, в бою с Бразильским Дагестанцем, который, как оказалось, вполне способен на сюрпризы. Остаётся только удивляться российским реалиям, где пьянице и гуляке Александру Емельяненко обещают лучший контракт за бой с Джиганом, а его антипод Александр Шлеменко пока остаётся не у дел.