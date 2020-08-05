Один из ярчайших российских представителей в UFC полулегковес Забит Магомедшарипов находится в шаге от титульного боя. После того как его оппонент мексиканец Яир Родригес серьёзно травмировал лодыжку, он решил вызвать на бой чемпиона Алекса Волкановски. С точки зрения рейтинга Магомедшарипов имеет полное право стать следующим претендентом, так как стоящие выше него Макс Холлоуэй и Брайан Ортега последние бои проиграли. Однако прямо сейчас россиянин не готов к завоеванию титула, а преждевременный вызов чемпиона может прервать его карьерный рост.

По пути Петра Яна

У Забита Магомедшарипова и Петра Яна много общего. Эти яркие ударники получили известность, когда стали чемпионами в лиге АСВ, после чего прямиком отправились в UFC. После шести побед кряду они стали претендентами на чемпионский титул UFC. Магомедшарипов не столь медийный персонаж, как два чемпиона из России, однако завоевание пояса, безусловно, добавило бы ему известности и заставило бы говорить о настоящем российском нашествии на UFC. Три чемпиона из одной страны до сих пор имели только США и Бразилия.

В конце августа Магомедшарипов должен был провести первый в карьере пятираундовый поединок со схожим по стилю пятым номером рейтинга Яиром Родригесом, однако тот сломал лодыжку и выбыл менее чем за месяц до боя. Руководство UFC уже сейчас ищет замену главному поединку турнира, а сам Забит готов перенести своё возвращение в октагон и сразиться сразу с чемпионом мира Алексом Волкановски. Последний до этого в двух поединках подряд победил Макса Холлоуэя и назвал Магомедшарипова в числе желанных следующих соперников.

Поединок австралийца и россиянина мог бы состояться на номерном турнире UFC в ноябре или декабре, так как Волкановски нужно время, чтобы восстановиться после тяжёлой пятираундовой битвы в реванше с Холлоуэем. Но если для Яна титульный бой со стареющей легендой Жозе Алду был шикарным подарком для UFC, то встреча с Волкановски в этом году ничего хорошего не сулит Магомедшарипову.

Неудобный соперник и проблемы с выносливостью

На пути к чемпионскому титулу прямо сейчас у Забита есть два серьёзных препятствия. Первое — это его собственная подготовка. Обладая ростом 186 см, он много гоняет, чтобы вписаться в лимит 66 кг, а потому выносливость не является его сильной стороной. Он никогда не проводил пятираундовых поединков, а в трёхраундовых боях против сильных соперников неизменно проигрывал третий раунд. Это касается его последних сражений с Джереми Стивенсом и Келвином Каттаром, где он победил с минимальным преимуществом. Причём бой с Каттаром был главным на турнире в Москве, но менеджмент Магомедшарипова выступил против смены его формата на пятираундовый. Безусловно, перед выходом на титульный бой Забиту нужна пятираундовая проверка, и бой с Родригесом был почти идеальной для неё возможностью.

Вторая причина — крайне неудобный соперник. Волкановски — это крепыш с ростом 168 см, обладающий феноменальной скоростью и подвижностью. Он способен пахать без устали все пять раундов и измотать даже такого двужильного бойца, как Холлоуэй. Именно вторая половина поединка позволила ему сохранить титул во втором бою с гавайцем. Волкановски всю жизнь противостоит высоким соперникам и приспособиться к почти 20-сантиметровой разнице в росте ему будет проще. Он хорошо держит удар, что снижает до минимума шанс лаки-панча, а короткие рычаги позволят ему не попасться на приём россиянина, если дело дойдёт до партера. Кроме того, Волкановски и сам неплохо борется и мог бы перевести Забита на землю.

В такой ситуации выходить на титул Магомедшарипову лучше через год, когда он наберётся опыта в долгих боях и поработает над выносливостью. Может быть, ему лучше даже набрать мышечную массу и перейти в лёгкий вес. За это время и Волкановски может лишиться титула, так как после схода Жозе Алду этот вес стал крайне непредсказуемым.

Ортега или Корейский Зомби?

Помимо Магомедшарипова на поединок с Волкановски претендуют ещё два бойца: Корейский Зомби Чан Сун Чжун и экс-чемпион в двух самых лёгких весовых категориях Генри Сехудо, который мечтает стать четырёхкратным чемпионом (у него ещё есть золотая медаль Олимпийских игр). Но Сехудо пока не объявлял о продолжении карьеры и согласится вернуться только ради третьего пояса и очень хорошего гонорара. Кореец стоит четвёртым в рейтинге, идёт на хорошей победной серии, а с учётом его медийности и популярности на Востоке может опередить россиянина.

В этом случае Магомедшарипов мог провести пятираундовый претендентский бой с Брайаном Ортегой, который не выходил в клетку после проигрыша Холлоуэю в титульном бою, ставшем для него первым в карьере. Если же претендентом на титул станет Сехудо, то и Корейский Зомби будет неплохим соперником для Забита, так как на нём можно и пятираундовый опыт получить, и за счёт яркого поединка поднять популярность. В любом случае, от грамотных действий менеджмента и тренерского штаба перспективного бойца в ближайшее время будет зависеть вся его карьера в UFC, а потому вопрос о титульном бое в ближайшее время во что бы то ни стало даже не должен стоять на повестке.