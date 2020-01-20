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Генеральный секретарь Федерации бокса России, председатель маркетинговой комиссии Международной ассоциации бокса (AIBA) Умар Кремлёв заявил, что победители чемпионата мира будут получать по $100 тысяч.

Мы изменим структуру соревнований. Чемпионы мира получат по 100 000 долларов в качестве призовых, — приводит слова Кремлёва пресс-служба Федерации бокса России.

Серебряные призеры получат $50 тыс. бронзовые призы — по $25 тыс.

Также Кремлёв на континентальном форуме AIBA, который прошёл в минувшие выходные в Панаме, заявил, что первый розыгрыш Кубка мира запланирован на 2020 год в России.

Ранее Умар Кремлёв высказался по поводу проведения поединка между главой Чечни Рамзаном Кадыровым и бойцом MMA Александром Емельяненко, писалNEWS.ru.