Победитель легендарного Риннера россиянин Башаев остался с бронзой в дзюдо

В Олимпийскогом Токио завершилась борьба за бронзовые награды у мужчин в тяжёлом весе. Россиянин Тамеран Башаев победил украинца Якова Хаббо. Эта медаль стала 33-й для российской команды в Токио.

Накануне Башаев прославился яркой победой над французом Тедди Риннером в 1/4 финала, но в следующем круге он потерпел поражение. В итоге в финале сойдутся чех Лукаш Крпалек и грузин Гурам Тушишвили. Риннер также как и победивший его Башаев стал обладателем бронзовой награды.

Как стало известно ранее, российский дзюдоист Нияз Ильясов стал бронзовым призером Олимпийских игр в весовой категории до 100 кг. В матче за третье место он одолел представителя Грузии Варлама Липартелиани.