Победа со вкусом тревоги: кто может помешать Немкову выиграть Гран-при

Чемпион Bellator в полутяжёлом весе россиянин Вадим Немков в минувший уик-энд провёл первую успешную защиту своего пояса, победив единогласным решением судей американца Фила Дэвиса, с которым он справлялся и ранее. Однако ход боя показал, что лёгкой прогулки у ученика Фёдора Емельяненко в Гран-при не будет. Кто может помешать ему выиграть представительный турнир и окончательно закрепиться в статусе одного из лучших полутяжей планеты, — выясняет NEWS.ru.

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Хотя победа над Дэвисом после финального гонга сомнений не вызывала, сам поединок получился нервным и тревожным. Во-первых, Вадим немного просел функционально в чемпионских раундах, которые судьи отдали его оппоненту, при том что выносливость и раньше не была его сильной стороной. С учётом того, что в формате Гран-при все бои имеют чемпионскую продолжительность, это тревожный знак. Во-вторых, Немков получил несколько рассечений от не самого искушённого ударника, что говорит о том, что у россиянина, как и у его легендарного учителя, есть склонность к подобным повреждениям, а в серьёзных боях это может стать проблемой.

Впрочем, есть и очевидный плюс. Емельяненко в углу помогал Вадиму принимать верные решения и вытащить близкий бой на классе. Именно благодаря идеальному таймингу и умению прочитать любого соперника Фёдор стал одним из лучших тяжеловесов в истории. Но уже в следующем поединке пока самого успешного из его учеников ждёт серьёзное испытание.

Нокаутёр после отпуска

Энтони Джонсон свою карьеру в UFC начинал в полусреднем весе, и уже тогда многие удивлялись, зачем 100-килограммовый гигант лезет в эту весовую категорию. Со временем это понял и Джонсон, которого весогонка делала только слабее, а в полутяжах он нашёл себя, последовательно «уничтожив» Александра Густафссона, Райана Бейдера, Гловера Тейшейру, Фила Дэвиса и других элитных полутяжей. Лишь блистательный Даниэль Кормье стал его злым гением и так и не позволил выиграть титул. После второго поражения в 2017 году от ДиСи Джонсон завершил карьеру.

Сейчас он возвращается, спустя четыре года, с намерением довести путь к чемпионскому титулу до конца уже в Bellator. 7 мая Джонсон проведёт первый бой в Гран-при с кубинцем Йоэлем Ромеро. В таком взрывоопасном поединке нокаут кажется неизбежным исходом. Именно ударная мощь Джонсона вкупе с хорошей борцовской базой делают его самым опасным соперником для Немкова в этом Гран-при. Естественно, все рассуждения об их возможном противостоянии носят гипотетический характер, так как никто не знает, как четыре года простоя отразились на Энтони. Но 37 лет — это не возраст для бойцов тяжёлых весовых категорий, а пауза могла позволить ему залечить травмы.

Универсал, которого упустил Дэйна Уайт

В последнее время президент UFC не боится конкуренции со стороны других организаций, а потому смело сбрасывает балласт в виде звёздных, высокооплачиваемых, но уже прошедших свой пик бойцов, которых с радостью подбирают конкуренты, начиная с Bellator и заканчивая боями на голых кулаках. Однако Кори Андерсон, которого уволили после единственного за последние четыре года поражения от будущего чемпиона Яна Блаховича, не выглядит едущим с ярмарки ветераном. В 31 год американец находится в лучшей форме в своей жизни, а учитывая то, что Андерсон одинаково хорошо владеет борцовской и ударной техникой, он может стать достойным соперником действующего чемпиона Bellator. По крайней мере, ни в одном из компонентов боя он не выглядит заведомо слабее Немкова.

Перед стартом в Гран-при Андерсон неплохо размялся с ударником-ветераном из Нидерландов Мелвином Манхуфом, которого деклассировал в партере, а затем в том же стиле с помощью добивания сверху уничтожил лучшего бойца в истории Туркмении, экс-чемпиона АСА и главную тёмную лошадку этого турнира Довлетджана Ягшимурадова. Кори заведомо досталась более слабая половина сетки, выстроенная под экс-чемпиона Райана Бейдера, которому, казалось, открыт путь к реваншу с Немковым в финале. Однако более молодой и «голодный» боец представляется фаворитом в полуфинальном противостоянии, а потому и более опасной угрозой для российского чемпиона.

Кубинский дедушка с базукой за спиной

То ли на Острове свободы, где рос и провёл молодые годы Йоэль Ромеро, какой-то особый воздух, то ли ему знакомы секреты восстановления и вечной молодости, то ли от родителей досталась уникальная генетика, позволяющая на пятом десятке сохранять гибкость и пластичность. Но форма Солдата Бога в 43 года не может не вызывать удивления и восхищения. Кубинец, конечно уже потерял в скорости и выносливости, не борется так, как раньше, потому что это расходует слишком много сил, но его пушечный удар до сих пор остаётся угрозой для любого топового оппонента. Даже чемпион UFC Исраэль Адесанья провёл с ним крайне осторожный и незрелищный поединок, боясь нарваться на встречный удар.

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Ромеро для начала надо ещё пройти Энтони Джонсона, но если ему это удастся, кубинец станет достаточно опасным оппонентом для Немкова. Во-первых, Вадим ещё не встречался с левшами такого уровня, во-вторых, шанс панчера он будет иметь на протяжении всего боя. Последние победы нокаутами над Крисом Уайдманом и Люком Рокхолдом он одержал в третьем раунде. Наконец, кубинец — призёр чемпионата мира по вольной борьбе, а потому и в партере не даст ничего с собой сделать.

В то же время в гипотетическом противостоянии с Немковым фаворитом он не будет. Во-первых, трудно представить, в какой ситуации Ромеро может победить по очкам. Во-вторых, в последних трёх боях с топовыми оппонентами он хоть и выглядел достойно, но проиграл, а потому и был уволен из UFC.

Ещё одним потенциальным соперником Немкова может стать уже хорошо знакомый ему Райан Бейдер. Однако экс-чемпиону будет непросто преодолеть барьер в лице Андерсона, да и Вадим настолько блестяще разобрал его в первом бою, что вряд ли американец будет представлять для него серьёзную угрозу в реванше. Тем не менее на пути к победе его будут ждать ещё два тяжёлых поединка, но и цена успеха в Гран-при не может быть принижена. Нынешний состав полутяжёлого дивизиона Bellator вполне сопоставим с UFC, а потому успех позволит Вадиму претендовать на статус лучшего полутяжеловеса планеты, особенно если Джон Джонс так и не вернётся в дивизион.