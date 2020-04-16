Турнир UFC 249 всё-таки состоится в ближайшее время. 9 мая Дэна Уайт готовит шикарный кард с главным боем Тони Фергюсон — Джастин Гейтжи, ещё двумя титульными боями и схваткой лучших грепплеров тяжёлого веса. Местом его проведения может стать как закрытая студия в Лас-Вегасе, так и кинопавильон во Флориде или частный остров в океане. Работа кипит непрерывно, а компания готовит долгосрочный план по спасению бизнеса в условиях пандемии.

Трамп дал добро?

Упорству Дэны Уайта мог бы позавидовать и герой повести Хэмингуэя «Старик и море». Внешние силы одна за другой разбивают его планы, но он продолжает идти к своей цели, прокручивая в голове десятки новых сценариев. Главное, чтобы при этом, по итогам сражения, он не привёз на берег обглоданный скелет огромной рыбы. Но у старика была утлая лодка, а у Уайта мощный лайнер, которому любые штормы не страшны.

Отменить турнир 18 апреля Дэну вынудили высокие люди, а возможно, и сам Дональд Трамп, с которым его связывали хорошие отношения ещё до президентства. В то же время глава государства недавно заявил, что ему наскучило смотреть спорт 14-летней давности и он намерен разработать план, как вывести индустрию из кризиса. Уайту в этой игре будет отдана одна из ключевых ролей. Первым хорошим знаком стало признание штатом Флорида спорта в качестве одной из жизненно важных сфер деятельности и проведение там турнира по рестлингу, где дерутся хоть и понарошку, но контакты между спортсменами от того не менее плотные.

Уайт готов ждать месяц, но затем запустить непрерывное производство турниров. В качестве ориентировочной даты первого шоу он уже объявил 9 мая. И хоть в Америке этот день не имеет такого сакрального значения как в России, в случае если его предприятие обернётся успехом, его можно будет назвать днём победы спорта над коронавирусом, а там по примеру флагмана индустрии единоборств могут последовать и лиги помельче и боксёрские промоутеры.

Дэна Уайт Jason Silva/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Три площадки для турниров

Пока конкретное место проведения шоу не объявлено. Компания рассматривает несколько вариантов, однако не хочет объявлять их заранее во избежание спекуляций. Так после истории с индейским казино на севере Калифорнии, губернатор штата и общественные активисты засыпали администрацию президента жалобами и вынудили перенести турнир. В любом случае, проведение турнира и обеспечение мер безопасности выльется для компании в копеечку, но судя по тому, что UFC до сих пор не начала массово сокращать бойцов, она крепко держится на плаву.

Студия UFC Apex в Лас-Вегасе, где Уайт проводит своё шоу «Претендент» — серию отборочных турниров в UFC, уже названа приоритетным вариантом. Однако до 30 апреля в Неваде действует мораторий на проведения бойцовских мероприятий, который может быть продлён. С другой стороны, это домашний регион компании, а у её президента отличные отношения с губернатором.

Мы подготовили Apex у себя под боком, чтобы спасти положение во время пандемии. Бои будут происходить там и стартуют со следующего месяца до обозримого будущего, — написал Уайт в письме Variey.com.

Если же Невада не разрешит проведение турнира 9 мая, то есть запасной вариант с Флоридой, где можно арендовать павильон на киностудии и организовать закрытый турнир там, тем более штат лояльно относится к таким мероприятиям при соблюдении мер безопасности и тестировании бойцов.

Наконец, третий вариант — это арендованный частный остров в океане, расположение которого пока держится в секрете. Там строится вся инфраструктура для жизни и тренировок бойцов, а также для проведения турниров начиная с середины мая. По задумке Уайта туда будут прибывать бойцы из стран, у которых нет прямого авиасообщения с Америкой.

Заход с козырей

В прессе уже появилась предварительная версия карда на 9 мая, которая впечатлила бы и искушённого зрителя в нормальных условиях. Что уж говорить об эпохе всемирного карантина, когда люди готовы смотреть даже белорусский футбол! Итак, главным событием станет уже заявленный на 18 апреля хедлайнер Тони Фергюсон — Джастин Гейтжи за временный чемпионский титул в лёгком весе. Его победитель автоматически становится претендентом на полноценный пояс, принадлежащий Хабибу Нурмагомедову.

Помимо этого планируется в карде ещё два титульных боя. Чемпион в наилегчайшем весе Генри Сехудо вместо Жозе Алду встретится с экс-чемпионом UFC в этой категории Домиником Крусом, который не дрался с 2016 года и последний бой проиграл Коди Гарбрандту. Обладательница поясов в двух весовых категориях Аманда Нуньес будет защищать титул в полулёгком весе против единственной оставшейся там достойной соперницы Фелисии Спенсер из Канады.

Будет на что посмотреть и российским болельщикам. Тяжеловес Алексей Олейник в отличие от Хабиба Нурмагомедова остался в Америке, где он сейчас проживает и тренируется. Его соперником станет другой ветеран ММА и один из лучших грепплеров в тяжёлом весе, бразилец Фабрисиу Вердум, единственный боец, сумевший заставить сдаться Фёдора Емельяненко. Осталось надеяться, что Уайту всё-таки удастся добиться разрешения и никто из бойцов в ближайшие три недели не заболеет, иначе о скором возрождении индустрии можно будет забыть.



