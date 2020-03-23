В XXI веке биатлон обошёл по популярности лыжные гонки и перестал восприниматься как спорт для лыжников-неудачников, а потому и побед представителям смежной дисциплины добиваться здесь всё сложнее. Однако олимпийская чемпионка в лыжном спринте, 27-летняя шведка Стина Нильссон готова к новому вызову. NEWS.ru разбирается в её шансах на успех.

Круче, чем Херманн

В истории только одна спортсменка побеждала на Олимпийских играх и в лыжных гонках, и в биатлоне — это легендарная Анфиса Резцова. В 1988 году она стала олимпийской чемпионкой по лыжам в эстафете, а в 1992-ом — первой в истории Олимпиад победительницей женской биатлонной гонки. Но тогда женский биатлон считался молодым видом спорта, а у мужчин вызывал улыбку и сексистские шуточки. Сейчас в этом спорте полное равноправие, а женские гонки смотреть порой даже интереснее.

Стина Нильссон живёт в известном биатлонном центре в Эстерсунде и присматривается к винтовке давно. Правда, сменить специальность планировала после Игр-2022, но в дело вмешалась травма. Благодаря внезапному повреждению познакомился с винтовкой и «раскушал» биатлон и его лучший представитель в XX веке Александр Тихонов. Нильссон, как стоит предположить, свой переход согласовала с блестящим тренером, а ныне специалистом олимпийского комитета Швеции Вольфгангом Пихлером, который увидел у девушки склонность к этому виду спорта. Также болельщики запомнили Нильссон по зажигательному танцу после победы на этапе «Тур де Ски» в Тоблахе.

Из-за травмы у меня было больше времени, чтобы подумать и попробовать себя в стрельбе, и я поняла, что я действительно не хочу больше ждать. Мне это слишком нравится. Я спокойно отношусь к трудностям в биатлоне. Изучение всего, что связано с оружием, будет для меня большой проблемой, но это и задача, которую я с нетерпением жду. Наверное, мне просто нужно практиковаться, — цитирует Нильссон Expressen.

Если говорить о лыжных достижениях нашей героини, то они впечатляют: 19 побед на этапах Кубка мира, два золота чемпионата мира и олимпийское золото 2018 в спринте. Эти результаты намного серьёзнее, чем у последней звёздной лыжницы, перешедшей в биатлон, Денизе Херрманн, которая прошедший сезон закончила на третьем месте в общем зачёте Кубка мира. Так вот в борьбе за бронзу в командном спринте на Играх в Сочи Нильссон обошла Херрманн на решающем этапе. Будет любопытно посмотреть за продолжением этого противостояния в биатлоне. Правда, есть один серьёзный нюанс. 16 из 19 побед Нильссон одержала в спринтерских дисциплинах и является довольно узкоспециализированной гонщицей.

Биатлон - дело не спринтерское?

Стина Нильссон Carl Sandin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В биатлоне самая короткая дистанция у женщин — 6 км в эстафете, а потому выносливость ценится здесь выше взрывной скорости. Ситуация вполне может поменяться с более активным внедрением в программу сингл-микста и суперспринта — динамичных дисциплин, в которых практикуются как раз короткие круги с обилием огневых рубежей. Одна из них в перспективе может заменить в биатлонной программе классическую индивидуальную гонку. Эти новшества и обилие контактных гонок предъявляют другие требования к современным биатлонистам, на которых отдельные представители российской тренерской школы пока не могут адекватно среагировать.

В то же время факты — вещь упрямая. Среди множества успешных в биатлоне лыжников спринтеров почти нет. Мне на память приходят лишь два спортсмена, которые достаточно рано и успешно переквалифицировались. Австриец Кристоф Зуман в конце 90-х был одним из первых узкоспециализированных лыжников-спринтеров, а в 2000 году в 24 года перешёл в биатлон, где завоевал семь наград чемпионатов мира и Олимпийских игр. Кстати, в 2010-ом он лишил в спринтерской дуэли с Евгением Устюговым россиян серебряной награды в эстафете.

Словенка Андреа Мали до биатлона успешно занималась лыжными гонками и маунтинбайком, а в начале «нулевых» считалась одним из сильнейших спринтеров. В словенских лыжах именно это направление всегда было приоритетным. Мали даже заняла седьмое место в этой дисциплине на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити, где также выступила и в биатлоне. Её дебют состоялся тоже в 24 года, а долгая карьера в биатлоне продлилась 15 лет. Правда, к числу самых быстрых биатлонисток Мали не относилась никогда.

В России по их пути пыталась пойти лыжница-спринтер Нина Рысина. После двухлетней дисквалификации за употребление ЭПО в 2009 году она стала биатлонисткой и несколько лет выступала за команду Мордовии. В личных гонках успехов она не добивалась, а в командных дисциплинах была чемпионкой и призёром чемпионата России. После нескольких лет безуспешных попыток пробиться на международный уровень Рысина завершила карьеру и стала работать фитнес-инструктором.

Шведская кузница чемпионок

Магдалена Валлин Petter Arvidson/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Однако у шведов есть опыт успешного перехода лыжниц в биатлон, причём касается это именно женщин. У мужчин серьёзных успехов не добивались даже именитые Хенрик Форсберг и Йорген Бринк, а уж середняки вроде ныне выступающего Йеспера Нелина и подавно. Супруга Форсберга Магдалена Валлин в начале 90-х была лыжницей средней руки, едва проходившей в 30-ку мирового рейтинга.

Блестящее сотрудничество с Пихлером сделало её самой титулованной биатлонисткой в истории (по числу побед на этапах Кубка мира и Больших хрустальных глобусов) Кубка мира, а её наставника одним из самых уважаемых специалистов в биатлонной семье. Позже её путь повторила Анна-Карин Улофссон, которая хоть и не стала обладательницей Кубка мира, зато в 2006 году выиграла золото Олимпиады в масс-старте, чего так и не удалось Форсберг. Выходцем из лыж является и нынешний президент Шведской федерации биатлона София Домей, которая заканчивала свой путь в спорте именно как биатлонистка.

Эксперимент Нильссон интересен и с точки зрения адаптации лыжных спринтеров в биатлоне в новое время, и с точки зрения сопоставления скоростей элитной лыжницы и ведущих биатлонисток. Такого преимущества на трассе, как в своё время у Резцовой, у Нильссон уже не будет, поэтому, чтобы повторить её успех, нужно учиться стрелять на высоком уровне по примеру той же Херрманн. Россияне пока таких экспериментов не ставят, а, по словам президента Союза биатлонистов России Владимира Драчёва, даже спортсмены из второго состава в биатлон идти не спешат. Понять лыжников можно. Пока в СБР будут скандалы, внутренние склоки и отсутствие нормальной организации, планирования тренировочного процесса, никто из более благополучной федерации даже не задумается о переходе. К примеру, тренировавшийся у Юрия Бородавко и не потянувший его нагрузок Егор Казаринов из Татарстана пошёл сразу в белорусскую команду и в следующем сезоне наверняка заявит о себе на Кубке мира после нормальной предсезонки с оружием.

