По пути Лебедева: почему Бивол мог ошибиться с решением выступать в России

11 декабря Дмитрий Бивол постарается в восьмой раз защитить титула чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе по версии WBA. В рамках боксёрского вечера в Екатеринбурге российский спортсмен сразится с соотечественником Умаром Саламовым. Как сообщил глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский, этот поединок станет первым из трёх, которые уроженец Токмака проведёт в России. Рассуждаем, как это решение может сказаться на карьере Бивола.

За последние полгода в СМИ называлось множество возможных соперников Дмитрия Бивола в его 19-м поединке. Среди них фигурировали бывший обладатель временного пояса WBA во втором среднем весе Джон Райдер, действующий чемпион Северной Америки в полутяжёлой категории Хильберто Рамирес и даже первый номер pound-for-pound по версии журнала The Ring Сауль Альварес. Однако в итоге всё это осталось на уровне слухов. Первый нокаутировал малоизвестного словака Йожефа Юрко, второй получил в соперники Юниески Гонасалеса, а третий принял участие в одном из самых ожидаемых противостояний года, в котором сломил сопротивление Калеба Планта.

Биволу же достался пусть не самый раскрученный, но очень непростой противник. Умар Саламов успел провести 27 боёв на профессиональном ринге и лишь в одном из них потерпел неудачу. В 2017 году он единогласным решением судей уступил австралийцу Дэмьену Хуперу и расстался с титулом WBO International, однако не упал духом. Россиянин не только выиграл шесть следующих схваток, но в четырёх случаях сделал это досрочно, благодаря чему вернул себе утраченное звание. Таким образом, к сражению с соотечественником он подошёл не только на неплохой победной серии, но и в статусе третьего номера рейтинга Всемирной боксёрской организации. Выше него расположились лишь вышеназванный Рамирес, Линдон Артур и чемпион Джо Смит.

Да, на протяжении последних лет многие ожидали, что Бивол померится силами с другим соотечественником — обладателем поясов WBC и IBF Артуром Бетербиевым. Возможность организации данной схватки широко обсуждалась в прессе, да и сами бойцы признавались, что не прочь устроить объединительный бой. Но до конкретики дело опять не дошло, в связи с чем Дмитрий решил предоставить Умару право побороться за трофей.

И в данном случае выражение «решил предоставить» как никогда уместно. Дело в том, что данная защита титула является не обязательной, а добровольной. А это значит, что Бивол имел возможность выбрать в оппоненты любого из 15 сильнейших представителей категории по версии WBA, не обращая внимания ни на положение в рейтинге, ни на продолжительной успешной серии. И решение остановиться на кандидатуре Саламова довольно любопытно. Пусть тот и располагается лишь на десятой строчке в табели о рангах, назвать его мальчиком для битья вряд ли возможно. Хотя бы из-за 19 досрочных побед, сокрушительного правого прямого и преимущества в антропометрии, играющего важную роль в боксе. Для справки, 192-сантиметровый Умар на девять сантиметров выше Дмитрия (по информации BoxRec).

Поэтому возникает вопрос, чем именно руководствовалась сторона Бивола при выборе визави. Всё же Саламов является не настолько раскрученным спортсменом, чтобы битва с ним широко освещалась в мире бокса. В этом плане он уступает абсолютному большинству оппонентов, с которыми Дмитрию пришлось сразиться за последние три с половиной года. Тот же Салливан Баррера был известен по бою с Андре Уордом, Айзек Чилемба успел подраться с Сергеем Ковалёвым, а Жан Паскаль и вышеназванный Джо Смит имели опыт побед в поединках за пояс чемпиона мира.

В связи с этим напрашивается вывод, что выбор Саламова в качестве противника мог быть обусловлен как коронавирусными ограничениями, которые могли помешать организовать дуэль с более именитым бойцом, так и желанием привлечь дополнительную аудиторию на шоу в Екатеринбурге. Противостояние двух отечественных спортсменов наверняка вызовет ажиотаж среди российской публики.

Однако наиболее любопытно то, что данный приезд Бивола в Россию станет не разовой акцией. Последний раз чемпион WBA бился на родине 57 месяцев назад — в феврале 2017 года, после чего выступал исключительно на Западе. С того момента он провёл семь схваток в США, по разу подрался в Великобритании и Монако, но внезапно принял решение вновь сменить курс. Как стало известно, три следующие битвы с участием Дмитрия состоятся на родной земле.

Мы планируем, что Бивол проведёт бои в Екатеринбурге и в Челябинске. Это будут громкие события, к которым будет приковано внимание всего мира, — заявил генеральный директор RCC Boxing Promotions Герман Титов.

Данную информацию подтвердил и глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский. Он сказал, что Бивол действительно проведёт три боя подряд в России и заметил, что сотрудничество с RCC Boxing Promotions «направлено на развитие карьеры» чемпиона WBA.

Мы верим в его (Бивола. — NEWS.ru) большой потенциал, и семь проведённых защит титула чемпиона мира для боксёра с 18 боями на профессиональном ринге говорят сами за себя. Мы уверены, что в следующем году Дмитрия ждут большие бои, — отметил Рябинский.

Безусловно, российские болельщики будут очень рады возможности воочию понаблюдать за выступлениями Бивола в ринге. На данный момент он является одним из сильнейших отечественных боксёров и обладает потенциалом войти в десятку лучших бойцов, вне зависимости от весовой категории (pound-for-pound). Да, на данный момент обладающий двумя титулами Бетербиев ближе к этому, но у 30-летнего Дмитрия гораздо больше времени.

В то же время, достичь подобного звания и обеспечить себе бой с топ-соперником было бы гораздо проще, если бы Бивол продолжил драться в США и Великобритании. Именно в этих странах проходят крупнейшие турниры, к которым приковано внимание боксёрской общественности. Именно там сделали себе имя сам Дмитрий и его партнёры по дивизиону — Сергей Ковалёв и Бетербиев, а Александр Поветкин в 38 лет отправился туда для завоевания статуса первого претендента.

В целом, Биволу стоит обратить пристальное внимание на то, каким образом развивалась карьера бывшего клиента «Мира бокса». Поветкин также обрёл популярность заграницей, но после ярчайшей победы над Хасимом Рахманом плотно осел на родине. На протяжении следующих четырёх с половиной лет он бился исключительно в России и не сказать, чтобы это пошло ему на пользу. Да, сильно позиций он не сдал, но и на виду не был. За это время он успел лишь раз добиться права поспорить за пояс чемпиона, но допинговый скандал лишил его шанса подраться с Деонтеем Уайлдером. В итоге, два титульных боя с участием Александра разделили почти пять лет.

У Дениса Лебедева также начался не самый яркий период после того, как тот стал биться исключительно перед родными болельщиками. По большому счёту, дуэль с Марко Хуком в 2010 году так и осталась одной из самых конкурентных и ярких в его карьере. На протяжении следующих шести лет он бился либо с давно прошедшими свой пик легендами, типа Роя Джонса-младшего и Джеймса Тони, либо с противниками заметно более низкого уровня — Шоном Коксом и Сантандером Сильгадо. Из этого списка выбивается разве что Гильермо Джонс, но и тот никогда не был звездой. Дальше последовало поражение от Мурата Гассиева, длительный перерыв и возвращение в не лучших кондициях.

Всё это говорит о том, что решение Бивола выступать на родине вполне может стать ошибкой и негативно сказаться на его перспективах. В этом случае всё будет зависеть от того, сумеют ли промоутеры привезти в Россию звёзд первой величины и устроить сверхмасштабные дуэли с участием чемпиона WBA. Однако предыдущий опыт подсказывает, что в этом плане вполне могут возникнуть проблемы. Так или иначе, в обозначенный период ни Поветкин, ни Лебедев не встречались со спортсменами топ-уровня. А в период пандемии риски лишь возрастают.

Несомненно, заранее называть подобную инициативу провалом не стоит. Не исключено, что у промоутеров действительно есть план, как вывести популярность Бивола на другой уровень. Например, организовав ему встречу с экс-чемпионом в полутяжёлом весе Сергеем Ковалёвым. Да, лучшие годы 38-летнего нокаутёра остались позади, но его имя по-прежнему на слуху. Победу над таким оппонентом уж точно будет не лишней в послужном списке Дмитрия.

Впоследствии это может не только сделать его более медийным, но и помочь устроить долгожданный поединок с Бетербиевым. В декабре Артур померится силами с Маркусом Брауном, после чего будет открыт к предложениям. И было бы очень символично, если бы объединительный бой между двумя чемпионами в дивизионе до 79,3 килограмма прошёл именно на родине чемпионов.