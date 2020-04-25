Пневмония у двоюродного брата Нурмагомедова не подтвердилась

https://static.news.ru/photo/accbaa88-879f-11ea-bd56-fa163e074e61_660.jpg Шамиль Завуров Фото: shamilzavurov/instagram.com

У российского бойца смешанного стиля (ММА), члена команды Хабиба Нурмагомедова и его двоюродного брата Шамиля Завурова не подтвердилась пневмония.

В команде Нурмагомедова рассказали, что у спортсмена был обычный грипп, на данный момент Завуров уже в строю, передаёт ТАСС.

О госпитализации 57-летнего Абдулманапа Нурмагомедова ранее сообщал NEWS.ru. Отец и тренер чемпиона Ultimate Fighting Championship в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова подтвердил, что находится в медучреждении.