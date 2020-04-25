Пневмония у двоюродного брата Нурмагомедова не подтвердилась

У российского бойца смешанного стиля (ММА), члена команды Хабиба Нурмагомедова и его двоюродного брата Шамиля Завурова не подтвердилась пневмония.
В команде Нурмагомедова рассказали, что у спортсмена был обычный грипп, на данный момент Завуров уже в строю,
О госпитализации 57-летнего Абдулманапа Нурмагомедова ранее сообщал NEWS.ru. Отец и тренер чемпиона Ultimate Fighting Championship в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова подтвердил, что находится в медучреждении.
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