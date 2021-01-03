Плюс Поветкин, минус Усик и Ломаченко: итоги в боксе

Бокс — один из видов спорта, пострадавших от пандемии в наибольшей степени: почти полгода мероприятий не было вообще, пока это не надоело промоутеру Эдди Хирну, и тот не решил сделать большое шоу прямо у себя дома. Под Лондоном и случилась одна из двух главных сенсаций года. О ярком нокауте в бою Поветкин — Уайт и других ключевых боксёрских событиях 2020 года — в материале NEWS.ru.

Хозяин в шоке

Бой Александра Поветкина с Диллианом Уайтом — явный претендент на победу сразу в двух номинациях: сенсация года и нокаут года. С нокаутом вообще всё очевидно: Саша левым апперкотом отправил спать британского гиганта на его поле — эффектнее этого ничего не было в 2020-м. Сенсационности тоже было достаточно: шансы Поветкина на победу оценивались не выше, чем в 15%. И главное — в такой исход не верил ни сам Уайт, ни его промоутер Эдди Хирн.

Диллиан боксировал довольно вальяжно, самоуверенно, с преимуществом... Пока не налетел на апперкот. Александр не скрывал своего шока от случившегося, но подстраховался: реванш в случае победы Поветкина был прописан в контракте. И этот поединок состоялся бы в декабре минувшего года, если бы не коронавирус, подхваченный Александром. Теперь бой должен пройти весной 2021 года.

Злорадство в сети

Главный конкурент Поветкина в номинации сенсация года — Теофимо Лопес, неожиданно побивший Василия Ломаченко. Его шансы на успех оценивались ещё ниже, чем Витязя, однако он победил. Василий был сам не свой, так ни разу за бой и не взорвался, но умалять заслуги Теофимо не нужно — он всё сделал красиво и как должен был, не дал Ломаченко показать свой лучший бокс и заслуженно забрал победу решением судей.

Ещё одним итогом того поединка, не менее важным, чем судейское решение, стала реакция со стороны украинцев. В родной стране Василия общество разделилось на две части, одна из которых этому поражению обрадовалась. Ему припомнили дружеское отношение к России, открытую приверженность Русской православной церкви, съёмки в российских религиозных фильмах. Словом, то, что писали Василию в социальных сетях — это отдельный уровень треша.

Теофимо Лопес vk.com/teofimo_lopez_champ

Через трудности

Ещё одно важное событие года в мировом и особенно русскоязычном боксе — первый серьёзный бой Александра Усика в супертяжах. Он приехал в Англию в гости к Дереку Чисоре и сумел его с трудом перебоксировать хотя смотрелся на его фоне малышом. Дерек на два сантиметра ниже Александра (187 на 189) но казался в полтора раза больше — всё из-за веса и общего телосложения. Чисора — классический супертяж, Усик — новичок в этом дивизионе, пришедший из крузеров.

Саша выиграл единогласным решением судей, но поединок был действительно равным: двое судей дали 115:113, и это, пожалуй, справедливо. Усик выглядел не таким быстрым, каким был в первом тяжёлом весе, но всё ещё достаточно быстрым, чтобы переиграть околотопа. Другое дело — готов ли Александр драться с топ-3: Тайсоном Фьюри, Энтони Джошуа и Деонтеем Уайлдером. Если повезёт, то 2021 год даст ответ и на этот вопрос.

Подбил Бомбардировщика

Безусловно, главным событием в тяжёлом весе стал реванш Фьюри и Уайлдера, прошедший 22 февраля 2020-го — за считанные недели до того, как мир погрузился в глобальный карантин. Первый поединок двух монстров прошёл 14 месяцами ранее и завершился вничью. Деонтей тогда дважды отправил Тайсона в нокдаун, но в целом по очкам бой скорее проигрывал, поэтому ничья — вполне справедливый исход.

Здесь шансы тоже оценивались как почти равные, но на деле получилось вообще не так. Фьюри просто уничтожил двухметрового американца, чей удар некоторые считают самым убийственным в истории бокса. Неслучайно у Деонтея прозвище Бронзовый Бомбардировщик, бронзовый — из-за третьего места на Олимпиаде 2008 года. Фьюри с двумя нокдаунами избил Уайлдера за семь раундов, вынудив команду последнего бросить полотенце.

vk.com/gypsykingfury

Подмигнули друг другу

Завершил год дуплет из боёв двух старых знакомых — Геннадия Головкина и Сауля Альвареса. В предрождественские выходные сначала Геннадий катком прошёлся по поляку Камилу Шеремете, а Канело методично перестрелял высокого британца Каллума Смита. У мексиканца был намного более серьёзный соперник, поэтому его победу можно оценивать выше. К тому же он стал чемпионом мира в суперсреднем весе, и это уже четвёртая весовая категория, в которой он стал лучшим. У Геннадия как была одна (до 72 кг), так и осталась.

В 2021 году Канело и Головкин могли бы провести третий бой, чего ждут очень многие фанаты бокса по всему миру. Вряд ли там случилось бы что-то революционное, скорее всего, опять близкое решение судей, но для Геннадия лучше варианта всё равно нет. Кроме того, фанаты с нетерпением ждут бой Фьюри против Джошуа и реванш Поветкина с Уайтом.

В более лёгких весах самое интригующее — это возможное противостояние Теренса Кроуфорда и Эррола Спенса — двух лучших полусредневесов. Это была бы пушка. Также любопытно, вернутся ли на ринг Ломаченко и Мэнни Пакьяо. Их боёв всегда ждёшь с интересом.