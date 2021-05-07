Петтис победил по очкам Арчулетту и стал чемпионом Bellator

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В Анкасвилле (США) прошёл турнир по ММА Bellator 258. В главном бою вечера американец Серхио Петтис (21-5) победил по очкам соотечественника Хуана Арчулетту (25-3) и стал чемпионом Bellator в легчайшем весе.

Арчулетта пытался перевести бой в партер, но нарывался на встречные удары Петтиса, и хоть и провёл один тейкдаун, но в первых раундах уступал в разменах ударами. К середине боя чемпиону удалось выровнять его ход за счёт постоянного давления. К тому же Петтис начал терять в скорости и прижиматься к сетке.

Арчулетта продолжил давить на соперника и в чемпионских раундах, но Петтис успешно защищался в клинче, а с дистанции расстреливал чемпиона двойками. Наметившийся перелом претендент свёл на нет в четвёртом раунде. Арчулетта продолжил до конца бросаться на чемпиона и пытаться что-то изменить, но соперник легко его переигрывал и даже после пропущенного тейкдауна отлично действовал на спине. У судей не было сомнений относительно победителя, и они отдали победу Петтису со счётом 50:45 и 49:46 (двое).

В соглавном бою вечера определился четвёртый полуфиналист Гран-при Bellator в полутяжёлом весе и соперник Вадима Немкова в титульном поединке. Им стал американец Энтони Джонсон победивший техническим нокаутом во втором раунде бразильца Жозе Аугусту.

Как сообщалось ранее, российский боец смешанного стиля, чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков рассказал, почему не берёт жену и двух дочерей на сборы.