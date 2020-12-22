Петряков завоевал молодёжный титул WBC в бою с украинцем

https://static.news.ru/photo/94350c8a-4482-11eb-8b82-fa163e074e61_660.jpg Виталий Петряков Фото: petryakov_boxing/vk.com

Перспективный российский боксёр полусреднего веса Виталий Петряков (9-0, 6 КО) победил украинца Владимира Гордиенко (8-3, 3 КО) и завоевал титул молодёжного чемпиона по версии WBC в полусреднем весе.

После хорошей серии Петрякова уже в первом раунде ноги его соперника покачнулись. Россиянин выглядел мощнее и даже крупнее своего соперника и продолжил атаковать сериями по корпусу, однако Гордиенко не только выдерживал удары, но и пытался контратаковать, правда, без особого успеха. К середине боя соперники активнее шли в бескомпромиссные размены, преимущество в которых было неизменно у Петрякова, забиравшего один раунд за другим.

У Гордиенко под обоими глазами появились заметные гематомы, но он продолжил выдерживать атаки соперника. Петряков не сбавлял темп и вплоть до заключительного восьмого раунда активно прессинговал украинца, но не смог отправить его в нокдаун. Все трое судей отдали победу российскому боксёру со счётом 80:72.

В соглавном бою вечера Софья Очигава победила Юлию Куценко единогласным решением судей и завоевала титул WBC Silver в лёгком весе

Как писал NEWS.ru, UFC собирается провести титульный бой в тяжёлом весе между американцем Стипе Миочичем и французом Франсисом Нганну в марте 2021 года, а победитель их боя должен будет встретиться с Джоном Джонсом.