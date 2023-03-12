Петр Ян проиграл Мерабу Двалишвили на турнире UFC

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боец смешанного стиля (ММА) Петр Ян проиграл представителю Грузии Мерабу Двалишвили в поединке в легчайшем весе на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Vegas 71. Он прошел в ночь на 12 марта в Лас-Вегасе, штат Невада, в США. Об этом сообщает ТАСС.

Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Двалишвили по единогласному решению судей (50:45, 50:45, 50:45). Это третье подряд поражение россиянина. В октябре 2022 года Ян раздельным решением проиграл американцу Шону О’Мэлли. Перед этим, в апреле россиянин проиграл его соотечественнику Алджамейну Стерлингу, также раздельным решением судей, и лишился временного пояса чемпиона UFC.

Петру Яну 30 лет. В своем активе он имеет 16 побед против пяти поражений.

Мерабу Двилишвили 32 года. Он имеет также 16 побед, но при этом только четыре поражения. Его победная серия продлилась до девяти боев.

До последнего времени Ян и Двалишвили занимали вторую и третью строчки соответственно в рейтинге легчайшего дивизиона UFC.

Ранее российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Волков одержал победу над представителем Молдавии Александром Романовым на турнире UFC Vegas 71. Это вторая подряд победа россиянина в рамках чемпионата.