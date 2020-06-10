Первый в России турнир после карантина лишился участника главного боя

Российский боксёр Александр Подольский не сможет выйти на ринг 15 июня в бою против соотечественника Харитона Агрбы на вечере бокса в Москве, организованного промоутерской компанией "Патриот".
Как сообщает пресс-служба организации, вместо него с Агрбой сразится армянин Манук Диланян. На шоу, которое пройдёт без зрителей и будет показано на канале «Матч! Страна», запланировано ещё четыре боя.
Как писал NEWS.ru, экс-чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе Александр Гвоздик принял решение завершить карьеру и сосредоточиться на бизнесе.
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