Спор легенды ММА Олега Тактарова и отца действующего чемпиона UFC в лёгком весе Абдулманапа Нурмагомедова вспыхнула с новой силой. В недавнем интервью ветеран жёстко ответил отцу и наставнику Хабиба Нурмагомедова в ответ на попытки оспорить его статус, как первого чемпиона UFC из России. NEWS.ru разбирается в сути вопроса и рассказывает о пути Тактарова к чемпионству.

Кто был первым?

Бывший боец UFC и профессиональный актер Олег Тактаров — один из самых ярких спикеров российских ММА. Ветеран не лезет за словом в карман, называет вещи своими именами и не боится ни Хабиба Нурмагомедова, ни его горячую армию поклонников. Где-то слишком резкий в суждениях, он выдаёт на гора в любом интервью и почти всегда говорит то, что думает, за что успел нажить себе немало недоброжелателей среди действующих бойцов. Но одного у него не отнять. В 1995 году он выиграл турнир-восьмёрку в октагоне и привёз в Россию первый чемпионский пояс UFC.

На заре боёв в восьмиугольнике система розыгрыша чемпионских поясов была другой. Обладателем титула становился победитель однодневного турнира из восьми участников и получал полноценный чемпионский пояс, так как другого попросту не было. Так было с 1993 по 1997 год, после чего титул чемпиона UFC сначала в тяжёлом весе, а потом и в других категориях стал переходящим. Тактаров выступал в эпоху олдскульных ММА, когда дрались без перчаток, с минимальным числом ограничений, без раундов и весовых категорий. В отличие от Нурмагомедова его нельзя назвать лучшим бойцом своего веса на какой-то момент времени, потому как в турнире UFC 6 не принимали участие сильнейшие на тот момент Ройс Грейси, Кен Шемрок и Дэн Северн, дважды побеждавший Тактарова. Однако этот факт ничуть не умаляет его заслуг, как пионера этого спорта.

Хабиб Нурмагомедов Сергей Булкин/NEWS.ru

Мечтал о Голливуде, а попал в октагон

Мастер спорта СССР по самбо Олег Тактаров впервые принял участие в «боях без правил», как тогда чаще называли ММА, в 1993 году на турнире в Латвии, где он досрочно одолел трёх соперников и стал победителем первой в своей карьере «восьмёрки». Видео своих победных боёв он отправил в Голливуд, мечтая о карьере звезды боевиков, находившихся в то время на пике популярности в России. Однако вместо «Империи Грёз» он получил предложение попробовать свои силы в реальных поединках только с лучшими бойцами мира. В 1994 году он приехал в США, где начал подготовку к поединкам по правилам смешанных единоборств.

Сам по себе чемпионский пояс не был его целью. Олег мечтал заработать деньги и известность с помощью выступлений в октагоне, выучить язык и окончательно освоиться в Штатах. Впоследствии так всё и получилось. Войдя в десятку лучших бойцов первого десятилетия истории UFC, Тактаров заработал денег на дом в Калифорнии и сыграл в более десяти американских фильмах, в большинстве из которых ему достались роли русских героев второго плана.

Кровавый дебют

Дебют в октагоне Тактарова состоялся в апреле 1995 года на турнире UFC 5 в Шарлотт. Хотя подготовка к соревнованиям была омрачена травмой колена, Тактаров решил не отказываться от участия и просто покрепче его забинтовать перед выходом в клетку. Каждый участник турнира представлял тогда определённое боевое искусство, а Олег стал первым репрезентантом самбо в октагоне. Драться он решил, не снимая кимоно, а в качестве бойцовского прозвища выбрал самый избитый, но понятный непритязательной американской публике вариант — «Русский Медведь».

Для победы над таким же дебютантом Эрни Вердицией россиянину хватило и двух с половиной минут, чтобы заставить его сдаться удушающим приёмом. Однако уже в полуфинале оппонентом Олега стал главный финалист предыдущего турнира и главный фаворит этого, огромный американский борец Дэн Северн. За счёт превосходства в весе и физической мощи, он свалил россиянина на землю и начал бить сверху. Олег пытался при этом поймать соперника на болевой приём. После нескольких ударов коленями в голову, которые по нынешним правилам в партере запрещены, лицо Русского Медведя залилось кровью и рефери остановил поединок. Тактаров до сих пор не признал того поражения, считая, что мог продолжать поединок, а в других боях и более серьёзные рассечения не приводили к остановке схватки.

Дэн Северн facebook.com/danthebeastsevern

«И кислорода не хватит на двоих»

Следующий июльский турнир UFC организовала в среднегорном штате Вайоминг на высоте 1600 метров. В качестве ринг-анонсера на турнир был приглашён легендарный голос профессионального бокса Майкл Баффер, старший брат нынешнего главного октагон-анонсера Брюса Баффера. Для бойцов три боя за вечер в условиях гипоксии стали серьёзным испытанием. Путь к финалу оба фаворита преодолели за максимально короткие сроки. Крепкий уличный задира Танк Эббот за пару минут жёстко нокаутировал двух своих соперников, причём голова Джона Матуа зависла в таком странном положении, что зрители в зале испугались, что он мёртв. Тактаров с помощью коронных удушений одолел предыдущего финалиста Дэйва Бенето и своего спарринг-партнёра Энтони Масиаса.

Полуфинал с последним продлился рекордные на тот момент девять секунд. Позже появились слухи, что Тактаров договорился со своим другом разыграть «договорняк», но ни подтвердить, ни опровергнуть этот тезис спустя годы невозможно. Главной задачей в финале для Олега было сдержать натиск и ударную мощь огромного 120-килограммового Эббота. Первые десять минут прошли с преимуществом американца, который разбил Тактарову лицо и не давал навязать борьбу в партере.

Однако к середине получасовой схватки начала работать тактика Олега. Его мощный оппонент начал выдыхаться, опускать руки, а в конце концов он позволил россиянину пройти за спину и взять захват. Победный удушающий приём Тактаров проводил уже в беспамятном состоянии, потому и не сразу понял, что произошло. Оба соперника, обессиленных нехваткой кислорода, лежали без сознания, пока рефери Джон Маккарти пытался поочерёдно привести их в чувства, а Тактарову и вовсе потребовалась кислородная маска. Сразу после боя новоиспечённый обладатель чемпионского пояса был отправлен в больницу. А вскоре завсегдатаи российских видеопрокатов смогли воочию насладиться главным триумфом в карьере соотечественника.