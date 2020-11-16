Российский тяжеловес Кудухов победил Быховцева на турнире в Москве

https://static.news.ru/photo/68cc5f3a-2858-11eb-9548-fa163e074e61_660.jpg Фото: yuka_promotions/instagram.com

В Москве завершился боксёрский турнир «Короли нокаутов». В главном бою вечера российский тяжеловес Виталий Кудухов (4-0, 2 КО) победил белорусского джорнимена Юрия Быховцева (10-20-3, 5 КО).

Бой поначалу проходил в неспешном темпе с преимуществом Кудухова, однако его более опытный соперник постепенно приноровился к его манере ведения боя и временами проводил успешные серии. Кудухов работал лёгкими сериями на отходе, делая ставку на набор очков. Быховцев сохранил силы до конца этого 8-раундового боя и попытался забрать его концовку. Все трое судей отдали победу в этом бою Кудухову.



Также на турнире прошёл турнир-восьмёрка во втором среднем весе, победителем которого стал российский дебютант Магомед Магомедов, победивший в финале армянина Ареста Саакяна.

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