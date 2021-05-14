Пережить ад и стать чемпионом: Хабиб отдал пояс несокрушимому бразильцу

Турнир UFC 262 в Хьюстоне короновал нового чемпиона UFC в лёгком весе. В невероятном по драматизму поединке бразилец Шарлес Оливейра получил сильнейшее рассечение в первом раунде, пережил тяжёлый нокдаун, чтобы после перерыва нокаутировать своего соперника Майкла Чендлера. Тони Фергюсон после третьего поражения кряду окончательно выбыл из элиты лёгкого дивизиона и простился с мечтами о чемпионском титуле.

Президент UFC в крови: это кровь нового чемпиона

Путь к титулу чемпиона UFC для бразильца Шарлеса Оливейру получился невероятно долгим и тернистым. Он вместил в себя 27 боёв, восемь поражений, переход в другую весовую категорию и невероятно драматичный финал. Бразильское джиу-джитсу живо и получило нового чемпиона спустя много лет. На пути к победе над Майклом Чендлером Оливейра пережил тяжелейший первый раунд. В одном из обменов ударами на старте он получил сильное рассечение брови, кровь от которого заливала ему глаза. Затем, уже в концовке, Чендлер жёстким правым боковым обрушил бразильца на настил, и тот лишь чудом пережил последующий град ударов и дотерпел до гонга.

Во втором раунде Чендлер привычно рванул вперёд и напоролся на жёсткий и неудобный апперкот бразильца. Оливейра, оказавшись в такой же позиции, как его соперник тремя минутами ранее, своего не упустил и серией безостановочных ударов заставил рефери остановить поединок. После этого бразилец рванул в переполненный зрителями зал, обнялся с Дэйной Уайтом, перепачкав его собственной кровью, и от счастья забыл обо всех ещё недавно актуальных коронавирусных ограничениях.

Дальше Макгрегор, Порье или Дариуш?

С победой Оливейры в лёгком дивизионе UFC жизнь снова закипела, после того как Хабиб Нурмагомедов приучил к тому, что защиты поясов здесь проходят лишь раз в году. Наиболее логичным следующим соперником для бразильца должен стать победитель третьего боя между Дастином Порье и Конором Макгрегором, который пройдёт 10 июля в Лас-Вегасе. В случае если кто-то из них заартачится и станет требовать для себя неподъёмные гонорары, есть и запасной вариант попроще. Бенейл Дариуш только что победил Тони Фергюсона и ворвался в топ-5 дивизиона, а значит, по праву может считаться легитимным претендентом на пояс либо сейчас, либо после ещё одной победы.

Окончательный крах народного чемпиона

Бой с крепким, но не хватавшим ранее звёзд с неба американцем иранского происхождения Дариушем стал прощанием для Тони Фергюсона с элитой лёгкого дивизиона. Третье чистое поражение подряд и полная беспомощность в партере показали, что некогда грозный Эль Кукуй проиграл битву с собственным возрастом и в будущем его ждёт незавидная доля гейткипера, а затем увольнение и пенсия. Единственное, что осталось от прежнего Фергюсона, это чувство юмора, показанное на предматчевой на пресс-конференции, и потрясающая воля, за счёт которой он перетерпел ужасающий болевой на ногу. Победивший Дариуш восхитился стойкостью соперника, сравнив его с Зомби.

Diego Ribas/Keystone Press Agency/GLOBAL LOOK PRESS

37 лет — солидный возраст для легковеса, но ещё какое-то время Фергюсон будет желанной мишенью для молодых проспектов, и прокачать свой статус на нём может и россиянин Ислам Махачев. Не помогла американцу и перезагрузка перед этим боем, в ходе которой он тренировал ударку со знаменитым боксёрским гуру Фредди Роучем, много работал с борцами и даже консультировался с Броком Леснаром. Однако все 15 минут боя с Дариушем был вынужден выживать и защищаться.

Барбоза снова вырубает оппонентов

Некогда самый опасный нокаутёр лёгкого веса бразилец Эдсон Барбоза после серии поражений спустился на категорию ниже, но и там проиграл дебютный бой Дэну Иге. Постепенно он освоился в новом весе и одержал уже вторую подряд победу, эффектно нокаутировав Шейна Бургоса. Уже в первом раунде бразилец был хорош на ногах и расстреливал соперника из любых позиций. Потрясённого Бургоса болтало из стороны в сторону, как старый парусник во время шторма, но он дотерпел аж до третьего раунда, пока не был добит серией с обеих рук в голову.

Шевченко-старшая впервые проиграла досрочно

Старшая сестра чемпионки UFC в наилегчайшем весе Валентины Шевченко Антонина продолжает чередовать победы и поражения в октагоне. В поединке с соседкой по рейтингу Андреа Ли она провела неплохой первый раунд, перебив соперницу в стойке, но затем пропустила тейкдаун и оказалась совершенно беспомощной на земле. В концовке второго раунда американка поймала Антонину на треугольник и заставила сдаться за восемь секунд до гонга. Для Шевченко это не только первая сдача в UFC, но и первое досрочное поражение в карьере, которое не позволило ей пробиться в десятку лучших бойцов своего дивизиона.