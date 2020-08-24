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Пересматривая бои Цзю, Нурмагомедов назвал его легендарным

09:58, 25 августа 2020
Фото: instagram.com/kostyatszyu

Российский боец, чемпион Ultimate Fighting Championship в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов признался, что пересматривает архивные боксёрские поединки, в том числе с участием бывшего абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе Константина Цзю.

Костя Цзю, легендарный! — написал Нурмагомедов в Instagram, поделившись кадром из поединка с участием Цзю.

Как писал NEWS.ru, российский и австралийский ветеран бокса Виктор Оганов оценил перспективы Тимофея Цзю повторить путь его отца Константина на профессиональном ринге.

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