Пересматривая бои Цзю, Нурмагомедов назвал его легендарным

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Боец из Казахстана Мария Агапова, неожиданно проигравшая техническим нокаутом во втором раунде американке Шейне Добсон, стала соавтором главной сенсации в истории UFC.

Как сообщает MMAOddsBreaker, Добсон стала победительницей бой в октагоне с самым высоким коэффициентом в истории — 12,5. До этого высшее достижение принадлежало Ти-Джею Диллашоу, который нокаутировал в бою за титул...