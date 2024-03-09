Российский боксер Алексей Папин победил соотечественника Игоря Вильчицкого на турнире в Майкопе, сообщает корреспондент NEWS.ru. Бой был рассчитан на 10 раундов и завершился досрочно — в пятом раунде.
Папин нокаутировал соперника ударом по печени. Изначально соперником россиянина должен был стать нигериец Остин Ннамди, но он не смог прилететь в Россию из-за проблем с документами.
36-летний россиянин одержал 16-ю победу (14-ю — нокаутом) при двух поражениях.
В со-главном бою бронзовый призер Олимпийских игр-2020 и чемпион мира-2019 Глеб Бакши единогласным решением судей победил аргентинца Эмилиану Пучету.
Турнир был организован промоутерской компанией Iron&Gloves Promotions при поддержке Федерации бокса России.
4 марта российский боксер, серебряный призер Европейских игр — 2019 Харитон Агрба победил мексиканца Хосе Мигеля Боррего на турнире в Сочи.
Ранее экс-чемпион мира в тяжелом весе Александр Поветкин, не выступавший с 2021 года, рассказал в эксклюзивном интервью NEWS.ru, что готов вернуться на ринг ради третьего поединка с британцем Диллианом Уайтом.