Пакьяо объяснил, почему Макгрегор проиграл Порье

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Легендарный боксёр Мэнни Пакьяо, который рассматривает возможность проведения поединка с экс-чемпионом UFC Конором Макгрегором, рассказал почему ирландский боец проиграл Дастину Порье.

Поражения — это часть игры. Кто-то побеждает, а кто-то проигрывает. Важно не само поражение, а то как ты его принимаешь в жизни и преодолеваешь это непростое время. Макгрегор уже побеждал Порье в их первом бою. Думаю, он в этот раз недооценил соперника, — сказал Пакьяо в интервью ABS-CBN News.

Макгрегор проиграл Порье в главном бою турнире UFC 257 нокаутом во втором раунде после того, как первый он выиграл по мнению всех троих судей.

Как писал NEWS.ru, чемпионат Европы по смешанному боевому единоборству ММА среди любителей пройдёт в России под эгидой объединённой федерации IMMAF/WMMAA. Место проведения турнира станет известно позже. В качестве кандидатур рассматриваются Санкт-Петербург, Казань и Сочи.