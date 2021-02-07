Оверим рассказал, как Волков сломал ему нос

Фото: Diego Ribas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российского тяжеловеса, бойца UFC Александра Волкова после победы над Алистаром Оверимом доставили в больницу. Об этом сам спортсмен рассказал на своей официальной странице в социальной сети.

Волков одержал главную в своей карьере победу, избив за полтора раунда легендарного голландца Алистара Оверима, и теперь войдёт в пятёрку лучших тяжеловесов UFC. Он находится в одном шаге от титульного...