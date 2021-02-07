Оверим рассказал, как Волков сломал ему нос

Голландский тяжеловес Алистар Оверим прокомментировал своё поражение от россиянина Александра Волкова нокаутом во втором раунде на турнире UFC в Лас-Вегасе.
Россиянин имел тотальное преимущество на протяжении главного поединка вечера и двойкой во втором раунде отправил его на настил октагона.
Вчера был не мой вечер. Я не мог восстановиться после удара, пропущенного в первом раунде, который сломал мне нос. Мой главный приоритет сейчас — восстановиться и провести заслуженное время с семьёй. Но скоро я вернусь в зал. Спасибо всем за поддержку! Я вижу комментарии, вы лучшие, ребята, — написал Оверим на своей странице в Instagram.
Как писал NEWS.ru, российского тяжеловеса, бойца UFC Александра Волкова после победы над Алистаром Оверимом доставили в больницу. Об этом сам спортсмен рассказал на своей официальной странице в социальной сети.