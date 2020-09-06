Оверим нокаутировал Сакаи в пятом раунде

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Голландский тяжеловес Алистар Оверим (47-18) одержал победу техническим нокаутом в главном бою вечера на турнире UFC в Лас-Вегасе над бразильцем Аугусто Сакаи (15-2-1).

Первый раунд прошёл в обменах ударами, в одном из которых бразильцу удалось потрясти соперника и заставить уйти в глухую оборону. Во втором раунде бойцы обменялись успешными атаками на ближней дистанции, результатами которых стали рассечения. Сакаи лучше атаковал сериями, но Оверим успешно использовал своё главное оружие — колени. В третьем раунде голландец сумел переломить ход боя за счёт своевременного тейкдауна и ударов сверху.

Успешную тактику с переводами в партер Оверим применял и в чемпионских раундах. В начале пятой пятиминутки он сокрушил Сакаи мощными ударами локтями сверху, после чего рефери остановил поединок, зафиксировав первое досрочное поражение в карьере бразильца.

В соглавном бою вечера гавайский полутяж Овин Сен-Прё нокаутировал во втором раунде американца Алонзо Мэнифилда.

Как сообщал NEWS.ru, российский боец Зелим Имадаев потерпел третье поражение кряду в UFC, уступив удушающим приёмом бразильцу Мишелу Перейре.