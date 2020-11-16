Отсидевший боец ММА обвинил Харитонова в ябедничестве

https://static.news.ru/photo/1ce17280-2818-11eb-b9d5-fa163e074e61_660.jpg Марат Балаев Фото: maratmotivator/instagram.com

Российский боец ММА Марат Балаев раскритиковал Сергея Харитонова за то, что тот подал заявление в полицию на Адама Яндиева за избиение.

Я не могу, и многие не могут знать до конца, кто прав, а кто виноват, и никто не может судить со слов одной из сторон. Но последнее, что сделал Харитонов, а именно «заява» на Адама, — мне всё расставляется на свои места. Многие знают, как этот поступок называется, не буду озвучивать здесь. <...> Меня удивляет общество, поддерживающее человека, который совершил такой поступок. Ведь даже в школе маленьким меня учили не ябедничать, и то, что это не красиво, как бы ни было тяжело, — написал Балаев в Instagram.

44-летний Балаев провёл 10 лет в местах лишения свободы за грабёж со взломом квартиры. С 2016 по 2018 год он был чемпионом лиги Absolute Championship Berkut (АСВ) в полулёгкой весовой категории.

15 ноября Яндиева доставили в отдел полиции для дачи показаний, а затем отправили в изолятор временного содержания. Заявление на него написал Сергей Харитонов, после того как был избит в «Лужниках» 13 ноября. Яндиев нанёс ему несколько ударов по лицу, предположительно кастетом, в результате чего у Харитонова сломаны нос и орбитальная кость. В Instagram он опубликовал фото с фингалами и ссадинами.

В эксклюзивном интервью NEWS.ru 40-летний боец рассказал о самочувствии и причинах произошедшего.