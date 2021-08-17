«Отмечу Усика»: Емельяненко высказался об украинском боксёре

Российский боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко, выступающий в Bellator, высказался об украинском боксёре Александре Усике. Слова бойца приводит Tofight.ru.

Да, я смотрю бокс. А отмечу Александра Усика. Мне нравится его стиль боя и его поведение. Он располагает к себе, он интересен мне как боксёр и как человек, — сказал Емельяненко.

20 июля сообщалось, что Александр Усик проведёт бой с британским чемпионом мира в тяжёлом весе Энтони Джошуа. Поединок пройдёт 25 сентября в Лондоне на футбольной арене «Тоттенхэма».

34-летний Усик — бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг). В супертяжах он провёл два боя, всего в его активе 18 побед в 18 боях (13 — досрочных).

31-летний Джошуа выиграл 24 поединка (22 — нокаутом) и один раз проиграл.