Отлетались: почему бой именитых тяжеловесов станет их последним шансом

11 сентября в Екатеринбурге пройдёт бой между боксёрами первого тяжёлого веса Дмитрием Кудряшовым и Евгением Тищенко. Для каждого из них этот поединок — последний шанс в карьере вернутся в большой бокс и провести затем ещё несколько важных боёв. Фаворитом считается «игровик» Тищенко, но его оппонент обладает мощнейшим ударом и может удивить. Разбираемся в предматчевых раскладах.

Пиррова победа и сложная репутация

Хороший боксёр и чемпион мира по любителям Евгений Тищенко прославился не очень хорошим способом. Он одержал победу в финале Олимпийских игр в Рио над казахстанцем Василием Левитом, но эту победу признали только близкие ему люди, да и то не все. Казахи прямо спрашивали россиян после боя: «Вам не стыдно за такую победу?» Сам Тищенко итоги того боя не комментировал, но решил начать профессиональную карьеру, подписавшись с компанией RCC Boxing Promotions.

Восемь побед в первых поединках Евгений одержал над соперниками посредственного уровня. Большинство из них были представителями слабых африканских стран, которые падали от не самых жёстких ударов Тищенко. Одержав восемь побед и завоевав европейские и интернациональные титулы, Тищенко вошёл в рейтинги сильнейших мировых организаций.

Евгений Тищенко Донат Сорокин/ТАСС

Статус претендента на пояс ему мог дать бой с южноафриканцем Табисо Мчуну, который завершил карьеру Дениса Лебедева, сотворив уже одну сенсацию в России. Тищенко пошёл по его пути и сразился с недооценённым и опасным южноафриканцем. На протяжении 12 раундов значительно уступающий сопернику в габаритах Мчуну переигрывал Тищенко на ближней дистанции и одержал заслуженную победу по очкам. Для российского боксёра такого рода деклассирование стало несколькими шагами назад в карьерной лестнице.

Кувалда больше не бьёт

Дмитрий Кудряшов по прозвищу Кувалда в своё время считался самым перспективным российским боксёром первого тяжёлого веса. Долгое время он шёл на серии победных нокаутов, пока не споткнулся о нигерийца Оланреваджу Дурадолу. Там Кудряшов ощутил, что не только он может бить соперников, но и по нему могут наносить удары. В реванше Дмитрий одержал уверенную победу на классе, но это не лишило его прежних проблем.

Второй шанс подняться на вершину первого тяжёлого веса ему предоставился в Гран-при Всемирной боксёрской серии. Там Дмитрий уже в первом круге проиграл кубинцу Юниелю Дортикосу. После этого его карьера стремительно пошла вниз. После этого он выиграл два боя у малоизвестных соперников и снова проиграл в поединке за титул WBC Silver конголезцу Илунге Макабу. Самым скандальным получился следующий бой Кудряшова, который заставил усомниться в его нокаутирующей силе, с чехом Вацлавом Пейсаром.

Дмитрий Кудряшов dmitry__kudryashov/instagram.com

На протяжении 10 раундов чешский боксёр переигрывал своего соперника, но в четвёртом раунде оказался в нокдауне от встречного удара Кудряшова. Удивительным было то, что Дмитрий не развил свой успел, был предельно осторожным, но получил победу судейским решением. Дело обернулось скандалом, после которого двое рефери, отдавших победу россиянину, были отстранены Федерацией бокса России. Кудряшов после этого также скромно провёл поединок с клиентом RCC Евгением Романовым, которому уступил вчистую по очкам.

Последний шанс

Поединок Тищенко и Кудряшова интересен ещё тем, что для каждого из колоритных боксёров это последний шанс заявить о себе в профессиональном боксе. Для Тищенко вторая осечка станет похоронами его профессиональной карьеры, а для Кудряшова она будет означать окончательный съезд в разряд сбитых лётчиков. Дальше он может стать джорнименом, на имени которого будут прокачивать свой статус молодые и перспективные бойцы, или подастся в бои на голых кулаках и другие околоспортивные шоу.

У Тищенко ситуация чуть получше. За счёт техники он должен переиграть Кудряшова, забрать победу по очкам и вернуться в гонку за чемпионским поясом, однако реванш с Мчуну, о котором он говорил ранее, вполне может состояться. Другое дело, что олимпийский чемпион при своём выдающемся росте не может пользоваться джебом и давить соперников в клинче, как братья Кличко. Он фаворит, но шальной удар Кудряшова всё ещё может похоронить его профессиональную карьеру. Главное, чтобы Дмитрий его донёс.