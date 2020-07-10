В предстоящий уик-энд на «Бойцовском острове» в Абу-Даби стартует серия турниров UFC. На первом из них будут разыграны три чемпионских титула, один из которых оспорит россиянин Пётр Ян, а харизматичный американец Хорхе Масвидаль бросит вызов Нигерийскому Кошмару Камару Усману. Максим Гришин и Роман Богатов дебютируют в октагоне, а король кунг-фу Муслим Салихов попытается отомстить за Алексея Кунченко. NEWS.ru рассказывал о главных поединках на острове Яс.

Титульный бой в полусреднем весе: Камару Усман — Хорхе Масвидаль. Шансы 70% на 30%

Непобеждённый в октагоне нигерийский чемпион изначально должен был встретиться в бразильским открытием этого года Гилбертом Бёрнсом, однако обнаруженная у него коронавирусная инфекция вынудила вызвать на замену обладателя неофициального титула главного отморозка UFC Хорхе Масвидаля. Выход на столь коротком уведомлении против высококлассного борца оставляет не так много шансов нокаутёру Масвидалю. По сути его время — это лишь первые секунды каждого раунда, после чего Усман в стиле Хабиба Нурмагомедова укроет его плотным одеялом. Однако в лагере Масвидаля говорят, что он рассматривал такой вариант и готовился именно под чемпиона в то время, как его визави рассчитывал противостоять иному по стилю бойцу. К чему привела аналогичная ситуация с выходом Джастина Гейтжи на замену против Тони Фергюсона все хорошо помнят.

Титульный бой в полулёгком весе: Александр Волкановски — Макс Холлоуэй. Шансы 65% на 35%

После убедительной победы австралийца с македонскими корнями в их первом бою расклад сил сменился на диаметрально противоположный. Невысокий, но очень подвижный Волкановски способен выбрасывать удары пачками без остановки, а пятираундовая дистанция ему по душе не меньше, чем двужильному гавайцу Холлоуэю. Как и Усман, единственное поражение он потерпел на заре карьеры, про что говорят «это было давно и неправда». Сейчас у Холлоуэя реальный шанс на победу в нокаутирующем ударе и способности достать визави за счёт более длинных рук. Волкановски вряд ли сможет его потрясти, а потому зрители скорее всего увидят вторую серию увлекательнейшего и бескомпромиссного противостояния. Холлоуэю будет сложнее и морально, так как терявшие титул чемпиона крайне редко побеждали в реваншах.

Титульный бой в легчайшем весе: Пётр Ян — Жозе Алду. Шансы 70% на 30%

Оставленный «тройным чемпионом» Генри Сехудо пояс Пётр Ян разыграет с бразильским гением, к которому в лагерь он ездил четыре года назад отрабатывать навыки муайтай. С тех пор, как справедливо отметил Пётр, Алду остался прежним (это комплимент ветерану, так как он на самом деле крепко сдал), а Ян прибавил во всех аспектах. Многие фанаты считают несправедливым, что титульный бой вручили бойцу с двумя поражениями кряду, но по версии UFC Алду не проиграл последний бой с Марлоном Мораэсом, а наиболее заслуженный претендент Алджемейн Стерлинг и так гарантированно сразится с победителем. Для россиянина это отличный шанс прокачать известность на пока не вышедшей в тираж легенде и пополнить копилку ярких нокаутов. Скорее всего, во второй половине боя он завершит его досрочно.

Бой в женском первом наилегчайшем весе: Джессика Андраде — Роуз Намаюнас. Шансы 35% на 65%

Реванш двух экс-чемпионок UFC также крайне интересен. Год назад бразильянка, проиграв первый раунд, сотворила настоящую сенсацию и вырубила соперницу амплитудным броском головой в пол. Многие сочли такой исход случайным, и сейчас фавориткой является Намаюнас. Главный вопрос в её мотивации и психологическом состоянии. В мае она отменила этот поединок из-за смерти двух близких родственников от коронавируса и сейчас вряд ли до конца отошла от трагедии. Однако в случае успеха она может претендовать на скорое свидание с чемпионкой из Китая Вейли Чжан. Андраде поначалу будет опасна за счёт борцовской подготовки, но её «бензобак» опустеет быстрее, а потому Намаюнас может закончить бой в третьем раунде.

Бой в полусреднем весе: Муслим Салихов — Элизеу Залески дос Сантос. Шансы 60% на 40%

Кунг-фу против капоэйры, Россия против Бразилии и чей нокаутирующий удар сильнее — это лишь часть интриг этого противостояния. Дос Сантос в марте побил другого россиянина Алексея Кунченко и завёл его карьеру в тупик, при этом показав тактическую выучку и разносторонний арсенал приёмов. Не исключено, что и с Салиховым он будет искать ключ к победе в партере, а не работать на сильной стороне соперника. Но в отличие от академичного Кунченко Муслим является взрывным нокаутёром и имеет в Китае официальный статус короля кунг-фу. Три из четырёх побед в UFC он одержал жёсткими нокаутами, а в случае очередного успеха может попасть в топ-15 рейтинга. В любом сценарии боя в стойке, будь то осторожный тактический поединок или жёсткая заруба преимущество будет у россиянина.

Бой в лёгком весе: Леонардо Сантос — Роман Богатов. Шансы 60% на 40%

Непобеждённый чемпион M-1 Challenge и ученик Александра Шлеменко начал свою карьеру в UFC с места в карьер и получил крайне опасного соперника, который и в джиу-джитсу силён, и обладает нокаутирующим ударом. Сантоса, побеждавшего даже топового Кевина Ли, мы слишком редко видим в деле, чтобы представлять его реальные возможности, а 40-летний рубеж может стать критическим для бойца его веса. Для Богатова самым сложным будет перетерпеть стартовый натиск соперника и выдержать первый раунд. Если к середине боя он сумеет нейтрализовать его сильные стороны, то в концовке получится шанс вырвать победу и громко заявить о себе с первого боя в UFC.

Бой в тяжёлом весе: Марчин Тыбура — Максим Гришин. Шансы 50% на 50%

Ещё два выходца из М-1 разных эпох померятся силами в одном из предварительных боёв. До того, как бывший одноклубник Фёдора Емельяненко и победитель Александра Волкова достиг бойцовской зрелости, жизнь побросала его по разным промоушенам. Везде он смотрелся неплохо, но звездой не стал. Скорее всего, такой статус ему уготован и в UFC. Крепкий середняк из Польши с отличной борцовской базой станет хорошим тестом для Максимуса. Минус для Гришина в том, что он принял бой на коротком уведомлении и не в своём весе. Тыбура будет использовать превосходство в габаритах и валить его на настил, а успех Гришина будет зависеть от того, сможет ли он встать и доставить поляку серьёзные проблемы в стойке. В той же М-1 немецкий полутяж Штефан Пютц показал, как можно справляться с Тыбурой.