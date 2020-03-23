https://static.news.ru/photo/f87275f4-6cd1-11ea-a214-fa163e074e61_660.jpg Абдулманап Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Ultimate Fighting Championship в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, заявил, что не возражает против проведения поединка сына в Дубае.

Рады, что в UFC приняли решение провести бой 18 апреля, несмотря на пандемию коронавируса. Мы целенаправленно готовимся к этой дате. А где именно пройдёт бой, не так уж и важно. Дубай — хороший вариант, — цитируют Нурмагомедова-старшего «Известия».

Из-за массового распространения коронавируса в США, где заразились уже свыше 34 тысяч, турнир UFC 249 невозможно провести в Бруклине. Организация рассматривает альтернативные варианты для его проведения.

Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон считаются лучшими бойцами ММА лёгкого веса последнего десятилетия, однако предыдущие четыре попытки организовать их бой завершались неудачами. Нурмагомедов ни разу не проигрывал в профессиональной карьере, а Фергюсон имеет победную серию в UFC из 12 поединков.

Как писал NEWS.ru, менеджер Нурмагомедова Ризван Магомедов сообщил, что в качестве альтернативы рассматривается четыре-пять стран.