https://static.news.ru/photo/6c407874-6e16-11ea-a353-fa163e074e61_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова, заявил, что хотел бы, чтобы бой сына с американцем Тони Фергюсоном состоялся в Москве. По его словам, место главного события турнира UFC 249, намеченного на 18 апреля, станет известно через два дня.

Хабиб в хорошей форме, готовится к бою. Ждём объявления города, где он состоится, — сказал отец 31-летнего действующего чемпиона UFC в лёгком весе в интервью РИА Новости.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Абдулманап Нурмагомедов заявил о согласии на проведение поединка сына в Дубае. По его словам, хорошо, что в UFC приняли решение провести бой 18 апреля, несмотря на пандемию коронавируса. Где именно пройдёт бой — не так уж и важно, отметил Нурмагомедов-старший.