https://static.news.ru/photo/175cc5d0-cf0e-11e9-babf-fa163e074e61_660.jpg Абдулманап и Хабиб Нурмагомедовы Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Российский чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов за бой с американцем Дастином Порье, который пройдёт 7 сентября в Абу-Даби, заработает более $6 млн, заявил тренер и отец спортсмена Абдулманап Нурмагомедов.

Он (гонорар — ред.) будет в 3-3,5 раза больше, (чем за бой с ирландцем Конором Макгрегором в размере $2 млн.). Мы дерёмся не за мелочь, мы знаем себе цену. Это ($2 млн — ред.) маловато для нас, потому что мы сейчас лучшие, — приводит ТАСС слова отца спортсмена.

Абдулманап Нурмагомедов добавил, что его сын популярен: «Когда выйдем в зал, увидите, как встретят Порье, и как — Хабиба».

Российский чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в лёгком весе Нурмагомедов до официальной церемонии взвешивания перед боем с американцем Порье должен сбросить 6 кг, писал News.ru.