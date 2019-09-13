Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов накануне боя с американцем Дастином Порье узнал, что его супруга беременна. По словам отца спортсмена Абдулманапа Нурмагомедова, именно дети мотивируют бойца во время поединков.
Будущий малыш станет третьим в семье Хабиба, сообщает
Ранее News.ru писал, что Нурмагомедов, защитивший титул чемпиона в бою с Порье, по прилёте в Махачкалу прокомментировал свою победу. Он заявил, что американец «оказался очень крепким соперником, намного крепче, чем Конор Макгрегор».