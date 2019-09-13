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Президент России Владимир Путин перед отъездом из Дагестана встретился в аэропорту Махачкалы с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым и похвалил его за победу над американцем Дастином Порье.

Очень хороший поединок, красивый, честный. Классический удушающий приём, и на горло ты ему не давил. Всё по-честному, — цитирует главу государства РИА Новости. По мнению российского лидера, одержанная спортсменом победа...