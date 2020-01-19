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Реванш между чемпионом UFC — россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором не пройдёт в Москве, заявил глава организации Дэна Уайт.

Почему? Очень много причин, по которым это не произойдёт в Москве. Места, где мы можем это сделать, — это Великобритания, либо Нью-Йорк, либо Лас-Вегас, — цитирует руководителя Sport24. Он добавил,...