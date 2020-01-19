Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, не удивился победе ирландского бойца Конора Макгрегора над американцем Дональдом Серроне.
Его избивали все за претендентские бои. Кто его не избивал? Что тут нового, — сказал Абдулманап Нурмагомедов телеканалу РЕН ТВ.
Ранее экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-4) победил техническим нокаутом в первом раунде американца Дональда Серроне (36-14) в первом бою после поражения от Хабиба Нурмагомедова, писал NEWS.ru.
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