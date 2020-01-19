Поединок между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дональдом Серроне — фейк, считает боец смешанного стиля (MMA) Нейт Диас. Спортсмен дважды встречался с Макгрегором — один раз победил и один раз проиграл.

Всё это дерьмо — фейк, — написал Диас на своей официальной странице в социальной сети Twitter. Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-4) победил 18 января техническим нокаутом...