Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал об условиях, на которых россиянин готов выйти на бой-реванш против ирландца Конора Макгрегора.
Нам тоже нужен реванш с Конором, только дайте 100 миллионов долларов. На следующий день после боя с Фергюсоном дайте эту сумму, и почему бы не провести реванш, — цитирует Абдулманапа Нурмагомедова РИА Новости.
Ранее экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-4) победил техническим нокаутом в первом раунде американца Дональда Серроне (36-14) в первом бою после поражения от Хабиба Нурмагомедова, писал NEWS.ru.