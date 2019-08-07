https://static.news.ru/photo/ca3a8178-b8e9-11e9-9376-fa163e074e61_660.jpg Дастин Порье Фото: Jeff Brown/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Абдулманап Нурмагомедов поделился своим мнением о сопернике своего сына и подопечного Хабиба — Дастина Порье, бой с которым состоится 7 сентября в Абу-Даби.

В бою с Холлоуэем, может быть, действительно Дастин был ближе к победе, хотя у меня иное мнение. Мне кажется, Холлоуэй перебил его, — приводит слова Абдулманапа Нурмагомедова «Советский спорт» .

Он добавил, что Порье — хороший ударник, но это не тот соперник, который способен обыграть Хабиба на всей дистанции боя. По его словам, если его сын будет в стойке, то шансы равны, если переведёт в партер, то всё будет предсказуемо.

Также Нурмагомедов отметил, что простил Конора Макгрегора и много раз приглашал его на Кавказ, но тот отказался приехать.

Как сообщал News.ru, Хабиб Нурмагомедов признался, что испытывает давление перед боем с Дастином Порье.