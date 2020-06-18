Отец Хабиба Нурмагомедова вылечился от коронавируса

Тренер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес рассказал о здоровье отца спортсмена, Абдулманапа Нурмагомедова. По его словам, мужчина вылечился от COVID-19.
Ещё три дня назад боец заявлял, что состояние его отца улучшается,
Потом ещё мы общались с одним общим знакомым, он сказал, что коронавирусом Абдулманап уже не болеет, — поделился тренер.
Он добавил, что у мужчины были осложнения после операции на сердце. Мендес выразил надежду на выздоровление «такого великого человека».
Я, конечно, переживаю, у меня даже слёзы наворачиваются, — добавил он.
О госпитализации Абдулманапа Нурмагомедова в одну из больниц Махачкалы стало известно 25 апреля. В начале мая его доставили в военный госпиталь Москвы и сделали операцию на сердце.
Президент Владимир Путин пообещал бойцу смешанных единоборств Хабибу Нурмагомедову посодействовать в лечении его отца и тренера, писал NEWS.ru.
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