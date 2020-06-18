Отец Хабиба Нурмагомедова вылечился от коронавируса

https://static.news.ru/photo/2a52839e-b1a0-11ea-a702-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тренер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес рассказал о здоровье отца спортсмена, Абдулманапа Нурмагомедова. По его словам, мужчина вылечился от COVID-19.

Ещё три дня назад боец заявлял, что состояние его отца улучшается, передаёт ТАСС.

Потом ещё мы общались с одним общим знакомым, он сказал, что коронавирусом Абдулманап уже не болеет, — поделился тренер.

Он добавил, что у мужчины были осложнения после операции на сердце. Мендес выразил надежду на выздоровление «такого великого человека».

Я, конечно, переживаю, у меня даже слёзы наворачиваются, — добавил он.

О госпитализации Абдулманапа Нурмагомедова в одну из больниц Махачкалы стало известно 25 апреля. В начале мая его доставили в военный госпиталь Москвы и сделали операцию на сердце.

Президент Владимир Путин пообещал бойцу смешанных единоборств Хабибу Нурмагомедову посодействовать в лечении его отца и тренера, писал NEWS.ru.