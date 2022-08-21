«Отберу у украинского бомжары пояса»: Фьюри – о бое с Усиком Чемпион мира по боксу Фьюри пообещал забрать пояс у Усика, назвав его «украинским бомжом»

Фото: NEIL HALL/ТАСС

Тайсон Фьюри

Чемпион мира по боксу в тяжелой весовой категории по версии WBC Тайсон Фьюри грубо высказался в отношении украинского боксера Александра Усика, который накануне отстоял свой титул, победив британца Энтони Джошуа. Он пообещал вернуть в Англию боксерский титул, принадлежащий Усику, тем самым одержав верх над «украинским бомжарой», пишет Sports.ru.

Я увидел, как Джошуа проиграл Усику во второй раз, он ему не по зубам. <...> Если хотите вернуть эти титулы, пришлите цыганского варвара (прозвище Фьюри. — NEWS.ru) из Англии. Пришлите меня, и я лишу этого украинского бомжару его поясов. Я сделаю это так же, как с предыдущим украинским бомжарой (Владимиром Кличко в 2015 году. — NEWS.ru), — заявил боксер.

Украинский боксер Александр Усик 21 августа одержал победу в противостоянии с британцем Энтони Джошуа и защитил свои титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксёрской ассоциации (WBA Super), Всемирной боксёрской организации (WBO), Международной боксёрской федерации (IBF) и Международной боксёрской организации (IBO) в тяжёлом весе. Поединок проходил в Саудовской Аравии. Бой продлился 12 раундов, победитель был определен по итогам раздельного судейского решения.

Это была вторая встреча тяжеловесов. В первый раз они вышли в ринг в сентябре 2021 года. Тогда Усик в титульном бою победил Джошуа единогласным решением судей.