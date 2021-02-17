От «Уэмбли» до Дацика: как Чудинов от чемпионства дошёл до жизни такой

20 февраля на ринг возвращается бывший чемпион мира по боксу в суперсреднем весе Фёдор Чудинов. Хотя его карьера и не была такой же яркой, как у некоторых легенд бокса, в ней всё-таки были очень хорошие моменты. И предстоящий бой с Айзеком Чилембой в торговом центре на МКАД — точно не один из них. Вспомним, кем был Чудинов шесть лет назад, кем стал сейчас, и посмотрим, что ему даст поединок в эту субботу.

Не Вегас, а «Вегас Сити Холл»

Сам по себе бой с Чилембой — неплохой разминочный вариант. На этом малавийце многие чемпионы оттачивали удары перед титульными боями — Сергей Ковалёв, Дмитрий Бивол, Александр Гвоздик... Хорошая компания для Чудинова, но его ситуация сильно отличается от тех, в которых были названные ребята. Фёдор выходит на Чилембу, находясь не на подъёме, а на плавном, но очевидном спаде.

Символизирует этот спад то, что драться Чудинов будет не в Вегасе или на «Уэмбли», как было раньше, а в «Вегас Сити Холле» — концертном зале на окраине Москвы с миниатюрным помещением и очень необычным андеркардом. Фёдор возглавляет вечер с участием таких «монстров» бокса, как Вячеслав Дацик и Максим Новосёлов. Правда, их основные результаты в этом виде спорта были показаны в коридорах тюрем и изоляторов, но там тоже нужно уметь побеждать. Ещё два участника боксёрского шоу — бывший пауэрлифтер и стронгмен Михаил Кокляев и блогер Артём Тарасов. Сам Чудинов в интервью NEWS.ru сказал, что его совсем не смущает оказаться в такой компании.

Я как солдат, мне ставят задачу — я выполняю. И пусть люди увидят разницу между качественным боксом и боксом тех, кто думает, что умеет что-то... Что делать, люди ходят смотреть такие бои. У меня-то соперник хороший. Я постараюсь показать класс, — сказал Чудинов.

Такая психология часто наблюдается у боксёров из России: «Мне всё равно, с кем драться, соперников я не выбираю, кого мне дали, с тем и подерусь». Не сказать, что с боксёрами из Западной Европы или США приходилось общаться слишком часто, но из их интервью местным СМИ складывается стойкое ощущение, что они намного свободнее. Во всяком случае они так себя подают.

Были времена и получше

Если говорить именно про Чудинова, то для него бой с Чилембой — действительно хороший вариант. Фёдору 33 года, и он пока не собирается завершать карьеру. У него остаются амбиции вернуть титул WBA Super, которым он владел пять лет назад, но для этого одной победы над Айзеком будет недостаточно.

Фёдор Чудинов Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главное, чего не хватает Чудинову, — классного промоутера, способного устраивать действительно большие бои. Теоретически Фёдор остаётся на очень хороших позициях, он даже владеет поясом WBA Gold, но вот уже какой год околачивает боксёров, которых знают только их близкие и очень узкая группа фанатов. За границу россиянин не выезжал после боя против Джоржда Гроувза в 2017 году.

Очевидно, что по разным причинам Федерация бокса России и компания «Патриот» не могут вывести Фёдора на Сауля Альвареса. Первая — потому что её главная задача — развивать олимпийский бокс, вторая — потому что у неё нет и малой части денег, а также влияния, чтобы сделать что-то значимое даже внутри России. Не говоря уже о титульных боях в Штатах с кем-то вроде Канело.

Поэтому Фёдору с его психологией только и остаётся, что побеждать тех, кого дают, по возможности ярко, и надеяться на большое везение с промоутером. Хочется пожелать Чудинову удачи, потому что он добрый и честный парень, да и боксёр качественный. Другие не становятся чемпионами мира, не побеждают 9 мая в Германии легенду немецкого бокса (Феликса Штурма) и не защищают титул на «Уэмбли». Те времена ушли, но иногда новые бывают лучше старых, даже в спорте.