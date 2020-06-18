В предстоящий уик-энд лучший российский тяжеловес Александр Волков проведёт свой самый тяжёлый поединок в карьере. Огромный чернокожий американец Кёртис Блейдс по прозвищу Бритва неудобен для него стилистически, как сильный борец, подготовка россиянина была далека от идеала, а букмекеры совсем не верят в его победу. Против россиянина будет даже уменьшенная клетка, но ради последнего шанса получить титульный бой Волков идёт на осознанный риск.

Пять раундов под «одеялом»

По мнению букмекеров, главный бой заключительного июньского турнира в Лас-Вегасе между тяжеловесами Кёртисом Блейдсом и Алексанром Волковым выглядит мисматчем. Ставки на победу россиянина принимаются из расчёта 1 к 4, что очень много для боя такого статуса, где обычно сводят равных по силам претендентов. И дело вовсе не в том, что Александр уступает в классе и мастерстве своему сопернику, а в том, что Блейдс для него крайне неудобный оппонент. С физически мощными борцами у Волкова и раньше были проблемы и хотя он постоянно совершенствует свои навыки защиты от тейдаунов, проблема остаётся актуальной.

Именно после двух поражений в Bellator от использовавших нехитрую тактику прижимать соперника к сетке, валить вниз и контролировать, он был уволен из организации, хотя Тони Джонсон и Шейк Конго уступают в уровне борьбы Блейдсу. В UFC у Волкова также был тяжёлый бой с Тимоти Джонсоном, использовавшим такую тактику. Бразилец Фабрисиу Вердум, которого Александр нокаутировал в четвёртом раунде всё-таки не борец, а грепплер, а потому его сильная сторона — болевые и удушающие приёмы, а не переводы в партер.

Кёртис Блейдс Jason Silva/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Наконец, сам Блейдс отлично чувствует себя в противостоянии с ударниками. Он жёстко добивал в партере Марка Ханта, Алистара Оверима, Шамиля Абдурахимов и Жуниора дос Сантоса, элитных ударников тяжёлого дивизиона. Потрясающая физическая мощь позволила ему швырять как куклу 120-килограмового здоровяка Джастина Уиллиса. Криптонитом для американца стал французский нокаутёр Франсис Нганну, который дважды жестоко его избивал, однако Волков не столь мощный физически атлет и не обладает столь сокрушительным ударом, чтобы разбить Блейдса в первой половине боя, а потому рискует провести мучительные 25 минут под неприятным и колючим «одеялом».

Трудности подготовки

Не секрет, что команда Волкова рассчитывала провести этот бой в августе, когда у него будет больше времени для подготовки. Пока американские бойцы получили возможность полноценно работать в залах и спарринговать, Волков находился на самоизоляции в Москве и поддерживал форму дома с помощью гири и турника. И хотя потом он успел продуктивно поработать две недели с сильнейшими тяжеловесами столицы, эту подготовку сложно назвать идеальной, что признал и его тренер Тарас Кияшко.

Мы рассчитывали, что турнир перенесут на более поздний срок, но они сообщили, чтобы мы готовились на 21 июня. Саша поддерживал на уровне свою выносливость и в условиях самостоятельной подготовки, но силовые показатели были немножко ниже. Всё-таки железом надо заниматься, а гиря и турник штангу не заменят. В спаррингах он вернул себе чувство соперника, поработал над борьбой, но такой подготовки, конечно, у нас не было никогда, — рассказывал Кияшко в интервью NEWS.ru.

Кроме того борьбу в партере Волков отрабатывал в основном со специалистами по джиу-джитсу, которые не так сильны в контроле сверху. Вряд ли Блейдс будет душить Волкова или попытается поймать его на треугольник. Американец с методичностью бульдозера будет впечатывать его в сетку, валить на землю и там бесхитростно добивать, изматывая и лишая лишнего глотка кислорода на протяжении всех пяти раундов. В его пользу будет и уменьшенный октагон с гранью 2,4 метра вместо трёх. У Волкова попросту будет меньше пространства для манёвров. Даже с Нганну или чемпионом Стипе Миочичем Волкову было бы проще использовать свою технику в стойке и провести умный бой, не ввязываясь в рубку.

Другого выбора и не было

Почему же Александр принял бой на таких условиях, а не взял время на раздумье? Дело в том, что Блейдс занимает сейчас в рейтинге тяжёлого веса третью строчку, а победа над ним даст шанс побороться за чемпионский титул. Другой такой возможности у Волкова может и не быть, потому что сейчас вслед за Нганну в UFC идёт целая волна молодых, физически одарённых темнокожих тяжеловесов, среди которых голландец Жаирзинью Розенстрёйк и француз Сириль Гане.

В случае, если произойдёт чудо и Александр вопреки всем бумажным раскладам победит Блейдса (например, сумеет его измотать и нокаутирует в поздних раундах), то ему предстоит либо бой за чемпионский титул, либо встреча с Нганну. Руководство UFC уже объявило, что чемпион Миочич сначала должен расставить все точки над i в третьем поединке с Даниэлем Кормье. В этом случае победителя схватки Волков — Блейдс имеет смысл свести в противостоянии с Нганну за звание официального претендента. Если россиянин не впишется в эту гонку прямо сейчас, то новая волна тяжеловесов, которая постепенно сметает с пути старую гвардию, больше не даст ему такого шанса.