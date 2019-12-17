Основатель крупнейшей российской ММА-организации Absolute Championship Akhmat (ACA) Маирбек Хасиев поделился планами компании на 2020 год.
15-17 турниров в 2020 году. 21 февраля в Краснодаре, также Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Варшава, Казахстан, также возможно Чехия и Германия. Есть переговоры с Бразилией, США, Италией и Португалией. Хотелось бы по два турнира в шести странах, — рассказал Хассиев на пресс-конференции.
Хассиев отметил, что количество бойцов в лиге сократилось, а качество повысилось.
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