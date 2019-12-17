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Российский боксёр Денис Лебедев рассказал, почему выбрал в качестве соперника южноафриканца Табисо Мчуну. Поединок двух боксёров первого тяжёлого веса станет главным событием турнира в Красноярске 21 декабря.

Я увидел, как Дима Кудряшов в упорном бою проиграл Илунге Макабу, далее Алексей Папин в равной борьбе уступил тому же Макабу. А я сказал, что выиграю у Макабу. По ходу...