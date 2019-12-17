Скрещивать пианиста и волейболиста — глупо и несерьёзно. Тот же бой Емельяненко и Кокляев мне не был интересен. Как человек, который всю жизнь поднимал тяжести и кидал камни может противостоять бойцу, который соответствует уровню мастера спорта по боксу, — рассказал Маирбек Хасиев на пресс-конференции.