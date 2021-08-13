Ортис нокаутировал Каваляускаса и стал претендентом на титул WBO
Александр Круглов
Александр Круглов
06:59, 15 августа 2021
Верджил ОртисФото: vk.com
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Американский боксёр полусреднего веса Верджил Ортис (18-0, 18 КО) одержал очередную досрочную победу, нокаутировав в восьмом раунде литовца Эгидиуса Каваляускаса (22-2-1, 18 КО) и отстоял титул интернационального чемпиона по версии WBO на вечере бокса в Техасе, организованном промоутерской компанией Оскара де ла Хойи.
После боя непобеждённый американец заявил, что готов в следующем поединке оспорить титул чемпиона мира по версии WBO. Поединок проходил на встречных курсах. Каваляускас потряс соперника во втором раунде, а в третьем — сам оказался в нокдауне, после чего инициатива окончательно перешла к Ортису. В восьмом раунде американец отправил соперника в нокдаун ударом по корпусу. Каваляускас продолжил бой, но падал уже после каждой атаки Ортиса, пока рефери не остановил поединок.
Как сообщалось ранее, в Москве прошёл турнир по профессиональному боксу, в главном бою которого непобеждённый российский тяжеловес Виталий Кудухов победил по очкам экс-чемпиона мира в тяжёлом весе 49-летнего панамца Гильермо Джонса.