Ортис нокаутировал Каваляускаса и стал претендентом на титул WBO

Американский боксёр полусреднего веса Верджил Ортис (18-0, 18 КО) одержал очередную досрочную победу, нокаутировав в восьмом раунде литовца Эгидиуса Каваляускаса (22-2-1, 18 КО) и отстоял титул интернационального чемпиона по версии WBO на вечере бокса в Техасе, организованном промоутерской компанией Оскара де ла Хойи.

После боя непобеждённый американец заявил, что готов в следующем поединке оспорить титул чемпиона мира по версии WBO. Поединок проходил на встречных курсах. Каваляускас потряс соперника во втором раунде, а в третьем — сам оказался в нокдауне, после чего инициатива окончательно перешла к Ортису. В восьмом раунде американец отправил соперника в нокдаун ударом по корпусу. Каваляускас продолжил бой, но падал уже после каждой атаки Ортиса, пока рефери не остановил поединок.

VERGIL ORTIZ JR. IS A BEAST. pic.twitter.com/k4yO55sYdY — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) August 15, 2021

Как сообщалось ранее, в Москве прошёл турнир по профессиональному боксу, в главном бою которого непобеждённый российский тяжеловес Виталий Кудухов победил по очкам экс-чемпиона мира в тяжёлом весе 49-летнего панамца Гильермо Джонса.