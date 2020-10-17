Ортега разгромил Корейского Зомби и стал претендентом на титул UFC

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В Абу-Даби на «Бойцовском острове» прошёл турнир UFC, главным событием которого стал претендентский бой в полулёгком весе. Американец мексиканского происхождения Брайан Ортега (15-1) победил по очкам корейца Чжан Сун Чжуна (16-6) и стал претендентом на титул в полулёгком весе.

Соперники начали бой с размена лоу-киками, в котором Чжун по прозвищу Корейский Зомби выглядел предпочтительнее, но в концовке Ортега поймал его ногу и срубил левым хуком. Во втором раунде кореец продолжил своё движение вперёд и выровнял бой, так как Ортега не всегда успевал уйти с линии огня. И снова в концовке пятиминутки Зомби оказался в нокдауне после удара локтем. Третий раунд прошел уже на более спокойной волне, но Чжуну снова было нечем удивить соперника.

Ортега был легче на ногах и в чемпионских раундах и взрывался в самые нужный моменты. Лицо Зомби к тому времени уже ручьём заливалось кровью из рассечения под глазом, а Ортега продолжал с ним играться, расстреливая джебами, но при том не старался завершить бой досрочно. Всё было и так ясно, а оглашение судейских записок превратилось в формальность. Все трое боковых рефери поставили счёт 50:45 в пользу Ортеги.

Как писал NEWS.ru, в соглавном поединке очередного турнира UFC на «Бойцовском острове» в Абу-Даби бразильянка Джессика Андраде нокаутировала ударом по корпусу в конце первого раунда американку Кэтлин Чукагян в наилегчайшем весе