Орловский победил Боссера на UFC в Лас-Вегасе

В соглавном бою вечера турнира UFC в Лас-Вегасе белорус Андрей Орловский (30-19) победил по очкам канадца Таннера Боссера (19-7-1).
Белорусский тяжеловес провёл весь поединок в стойке, где нахватался лоу-киков от своего соперника, но при этом не был потрясён акцентированными ударами. Таннер Боссер выиграл первый раунд, много клинчевал и старался действовать на контратаках. Все трое судей отдали победу Орловскому со счётом 29:28.
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