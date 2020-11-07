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Орловский победил Боссера на UFC в Лас-Вегасе

08:15, 08 ноября 2020
Андрей Орловский Андрей Орловский Фото: Jason Silva/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В соглавном бою вечера турнира UFC в Лас-Вегасе белорус Андрей Орловский (30-19) победил по очкам канадца Таннера Боссера (19-7-1).

Белорусский тяжеловес провёл весь поединок в стойке, где нахватался лоу-киков от своего соперника, но при этом не был потрясён акцентированными ударами. Таннер Боссер выиграл первый раунд, много клинчевал и старался действовать на контратаках. Все трое судей отдали победу Орловскому со счётом 29:28.

Как сообщал NEWS.ru, российский боец ММА Сергей Харитонов одержал победу над британцем Олли Томпсоном на турнире промоушена PaRus Fight Championship MMA в Дубае.

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