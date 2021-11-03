Опубликовано видео нокаута в поединке Альварес — Плант

В Сети появилась запись нокаута в бою между мексиканским боксёром Саулем Альваресом и американцем Калебом Плантом. Видео опубликовано в официальном Instagram-аккаунте Showtime Boxing.

На записи запечатлён фрагмент 11-го раунда. В ходе данной трёхминутки Альварес дважды отправлял Планта на пол. В первом случае американский боксёр сумел подняться и продолжить схватку, но оправиться от второго нокдауна уже не сумел.

Эта победа позволила Альваресу стать абсолютным чемпионом мира по боксу во втором среднем весе. Мексиканец завоевал титул по версии IBF, присовокупив его к уже имевшимся у него трофеям WBA, WBC и WBO.

Ранее сообщалось, что Алвьарес нокаутировал Планта в 11-м раунде. Боксёрский вечер, главным поединком которого стало противостояние за звание абсолютного чемпиона во втором среднем весе, прошёл в Лас-Вегасе.